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Украина. Первая лига
28 июня 2025, 15:49 | Обновлено 28 июня 2025, 16:19
246
0

Левый Берег с новым тренером проводит спарринг с винницкой Нивой.

Поединок пройдет на поле киевского клуба

28 июня 2025, 15:49 | Обновлено 28 июня 2025, 16:19
246
0
Левый Берег с новым тренером проводит спарринг с винницкой Нивой.
ФК Левый Берег

«Левый Берег» проведет первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Для Андрея Гаврюшова этот поединок станет дебютным на посту главного тренера киевского клуба.

Прошлый сезон сложился для «Левого Берега» неудачно. Команда заняла 14 место, а в переходных матчах за место в УПЛ дважды проиграла харьковскому «Металлисту 1925». По окончанию сезона новым главным тренером «Левого Берега» стал Андрей Гаврюшов.

Винницкая «Нива» прошлый сезон завершила на девятом месте группы Б Второй лиги. Команда уже провела один спарринг в летнее межсезонье. «Нива» играла в Одессе с «Черноморцем» и уступила со счетом 0:3.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы стартовые составы Левый Берег Киев Андрей Гаврюшов Нива Винница
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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