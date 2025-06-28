Левый Берег с новым тренером проводит спарринг с винницкой Нивой.

«Левый Берег» проведет первый контрольный матч в ходе летних тренировочных сборов. Для Андрея Гаврюшова этот поединок станет дебютным на посту главного тренера киевского клуба.

Прошлый сезон сложился для «Левого Берега» неудачно. Команда заняла 14 место, а в переходных матчах за место в УПЛ дважды проиграла харьковскому «Металлисту 1925». По окончанию сезона новым главным тренером «Левого Берега» стал Андрей Гаврюшов.

Винницкая «Нива» прошлый сезон завершила на девятом месте группы Б Второй лиги. Команда уже провела один спарринг в летнее межсезонье. «Нива» играла в Одессе с «Черноморцем» и уступила со счетом 0:3.