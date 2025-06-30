Ужгород – Металлист – 2:3. Видео голов и обзор матча

«Металлист» и ФК «Ужгород» готовятся к старту нового сезона. Команды провели спарринг в Ужгороде. Харьковский клуб одержал победу со счетом 3:2.

«Металлист» вышел вперед на 40-й минуте поединка. А уже через четыре минуты гости увеличили преимущество.

В начале второго тайма Александр Мизюк сделал счет 3:0 в пользу «Металлиста». Казалось, что победа у харьковского клуба уже в кармане. Но голы Дмитрия Коваленко на 89-й и 90-й минутах вернули интригу. Однако «Ужгороду» не хватило времени.

Товарищеский матч. 28 июня. Ужгород, стадион «Авангард»

ФК «Ужгород» – «Металлист» – 2:3

Голы: Коваленко, 89, 90 – Ориховский, 40, Горенко, 44, Мизюк, 51

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча