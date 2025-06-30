Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ужгород – Металлист – 2:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
30 июня 2025, 13:34 | Обновлено 30 июня 2025, 14:20
166
0

Ужгород – Металлист – 2:3. Видео голов и обзор матча

«Ужгород» был в шаге от спасения

30 июня 2025, 13:34 | Обновлено 30 июня 2025, 14:20
166
0
Ужгород – Металлист – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

«Металлист» и ФК «Ужгород» готовятся к старту нового сезона. Команды провели спарринг в Ужгороде. Харьковский клуб одержал победу со счетом 3:2.

«Металлист» вышел вперед на 40-й минуте поединка. А уже через четыре минуты гости увеличили преимущество.

В начале второго тайма Александр Мизюк сделал счет 3:0 в пользу «Металлиста». Казалось, что победа у харьковского клуба уже в кармане. Но голы Дмитрия Коваленко на 89-й и 90-й минутах вернули интригу. Однако «Ужгороду» не хватило времени.

Товарищеский матч. 28 июня. Ужгород, стадион «Авангард»

ФК «Ужгород» – «Металлист» – 2:3

Голы: Коваленко, 89, 90 – Ориховский, 40, Горенко, 44, Мизюк, 51

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо присоединился к тренерскому штабу клуба УПЛ
Рух – Агробизнес – 1:1. Первая ничья на сборах. Видео голов и обзор матча
Разорвут контракт. Игрок Буковины не хочет возвращаться в команду
товарищеские матчи Дмитрий Коваленко чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины Металлист Харьков учебно-тренировочные сборы Ужгород Александр Мизюк видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
Бокс | 30 июня 2025, 09:20 1
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка

Фрэнк Уоррен высказался по поводу этой ситуации

ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
Футбол | 30 июня 2025, 11:49 0
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ
ФОТО. Не только Месси. Дембеле похвастался футболками после матча КЧМ

Усман получил подарки от бывших партнеров

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30.06.2025, 08:19
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
Футбол | 30.06.2025, 11:10
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо, легенда». Клуб УПЛ продал форварда в Колос
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29.06.2025, 22:12
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина во второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
28.06.2025, 22:50 1
Волейбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
29.06.2025, 08:52 13
Футбол
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
ЧИСОРА: «Буду рад, если с Усиком это произойдет. Будет мясорубка»
29.06.2025, 00:34 2
Бокс
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 2
Футбол
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
Легионер отказал турецкому клубу ради киевского Динамо и Лиги чемпионов
28.06.2025, 12:25 7
Футбол
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
У ПСЖ проблемы с продажей Сафонова. Известно, что пошло не так
29.06.2025, 13:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем