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Ужгород
28.06.2025 10:30 – 82 0 : 3
Металлист
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Украина. Первая лига
28 июня 2025, 10:19 | Обновлено 28 июня 2025, 10:32
228
0

Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы

Команды продолжают подготовку к сезону

28 июня 2025, 10:19 | Обновлено 28 июня 2025, 10:32
228
0
Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата проводит в Ужгороде. Команда сыграет первый спарринг в межсезонье.

Прошлый чемпионат «Металлист» завершил на шестом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 31 очко. От зоны переходных матчей за место в УПЛ «Металлист» отстал на четыре балла.

«Ужгород» выступал в группе А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 26 очков и закончила чемпионат на шестом месте турнирной таблицы.

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учебно-тренировочные сборы Металлист Харьков Ужгород товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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