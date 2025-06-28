Металлист и ФК Ужгород проводят спарринг. Стартовые составы

Харьковский «Металлист» подготовку к старту нового чемпионата проводит в Ужгороде. Команда сыграет первый спарринг в межсезонье.

Прошлый чемпионат «Металлист» завершил на шестом месте чемпионской группы. В 22 матчах команда набрала 31 очко. От зоны переходных матчей за место в УПЛ «Металлист» отстал на четыре балла.

«Ужгород» выступал в группе А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 26 очков и закончила чемпионат на шестом месте турнирной таблицы.