Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

28 июня в 10:30 встречаются Ужгород и харьковский Металлист

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Команды сыграют спарринг на тренировочной арене стадиона Авангард в Ужгороде.

Харьковский Металлист выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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