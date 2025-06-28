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Товарищеские матчи
Ужгород
28.06.2025 10:30 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 июня 2025, 10:30 | Обновлено 28 июня 2025, 10:34
172
0

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 июня в 10:30 видеотрансляцию товарищеского матча

28 июня 2025, 10:30 | Обновлено 28 июня 2025, 10:34
172
0
Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ужгород

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

28 июня в 10:30 встречаются Ужгород и харьковский Металлист

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг на тренировочной арене стадиона Авангард в Ужгороде.

Харьковский Металлист выступает в Первой лиге, а Ужгород играет во Второй лиге.

Ужгород – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотреть трансляцию: на YouTube

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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