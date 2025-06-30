Играл со статуями. Ибрагимович резко высказался о партнерах Месси

В 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу победитель Лиги чемпионов ПСЖ не оставил ни малейших шансов на успех североамериканскому «Интер Майами» (4:0), цвета которого ныне защищает легендарный аргентинец Лионель Месси.

После этого матча журналисты связались с известным экс-форвардом сборной Швеции, «Барселоны», «Милана», ПСЖ и ряда других команд Златаном Ибрагимовичем, чтобы узнать его мнение о способностях Месси в настоящий момент.

«Лео Месси не проиграл, это «Интер Майами» проиграл! Месси играл со статуями, а не с товарищами по команде. Его окружали игроки, которые бежали так, словно несли мешки с цементом! Если бы Месси был в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва. Месси все еще может делать то, что не могут 99% других игроков».

«Что представляет собой «Интер Майами»? Это команда без тренера, без звезд, там нет даже игроков, которые умеют двигаться без мяча! Это не тот Месси, которого я знаю. Поставьте его в компетентную команду, он все равно зажжет стадион», – заявил Ибрагимович.

Сам Месси после вылета от ПСЖ заявил, что «Интер Майами» достиг цели в турнире – сумел выйти в плей-офф.