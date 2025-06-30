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Уимблдон
30 июня 2025, 08:48 |
478
0

СВЕНТЕК: «Нет смысла играть более 20 турниров в год»

Экс-первая ракетка мира пообщалась с журналистами

30 июня 2025, 08:48 |
478
0
СВЕНТЕК: «Нет смысла играть более 20 турниров в год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Экс-первая ракетка мира Ига Свентек в традиционный медиа-день рассказала журналистам о плотности календаря, психологической нагрузке, переходе на траву и победе на юниорском Уимблдоне.

Финал в Бад-Хомбурге

«Пока что это точно лучший травяной отрезок в моей карьере. Мне действительно понравилось в Бад-Хомбурге, я получила удовольствие от игры. Очень помогло, что я начала тренироваться на траве раньше обычного. Сейчас чувствую, что прибавила, играю на более высоком уровне. Количество матчей тоже дало уверенность, а она мне понадобится, чтобы справляться с предстоящими испытаниями. Я рада, что получила такую возможность – играть против лучших в мире всегда полезно».

Переход с грунта на траву

«Это не полный разворот на 180 градусов, но и не скажу, что все стало идеально. Для меня это все еще сложное покрытие. Мне нужно больше лет, чтобы адаптироваться, но с каждым летом становится чуть легче. Я не осталась дома – поехала в Мальорку тренироваться. Нужно было подстроиться под другие движения, немного изменить удары – все иначе, чем на грунте. В конечном итоге все упирается в уверенность в себе. На траве нужно доверять своим ударам. В Бад-Хомбурге это временами срабатывало – я намерена продолжать в том же духе».

Адаптация к траве и календарю

«Это сложный вопрос – у каждого свои проблемы и свое восприятие. На мой взгляд, расписание слишком напряженное, даже чрезмерное. Нет смысла играть более 20 турниров в год. Иногда приходится жертвовать домашним турниром, потому что нужно участвовать в обязательных WTA 500, чтобы не потерять очки и не скатиться в рейтинге. Эти обязательства и правила только создают давление. Я думаю, теннис все равно бы смотрели, даже если бы мы играли меньше турниров. Это помогло бы быть стабильнее в долгосрочной перспективе. Теннис – сложный спорт: каждую неделю начинаешь все заново. Но важно помнить, что теннис – не вся жизнь. Нужно уметь смотреть шире и гордиться собой, даже когда ты не побеждаешь».

Победа на юниорском Уимблдоне 2018

«Чувствуется, будто это было в другой жизни. Возможно, тогда это был главный момент моей карьеры. Я помню, что победа казалась чем-то нереальным. С другой стороны, я вернулась домой, и ничего не изменилось – я еще не была профессионалом. Тогда мне казалось, что жизнь с этого момента станет идеальной, но я разочаровалась, потому что всё осталось по-прежнему. Пришлось снова тренироваться, ездить на турниры ITF. Это помогло напомнить себе, что все только начинается. Но главное, что я тогда поняла: возможно, у меня действительно получится стать профессиональной теннисисткой».

Микст с Каспером Руудом на US Open

«Мне очень нравится смотреть, как он играет – особенно если мы будем на одной стороне корта. Как-то я сказала, что если бы я была парнем, то, наверное, играла бы форхенд, как Каспер – он делает это красиво. Будет приятно сыграть с ним – надеюсь, у нас получится пройти далеко, даже в миксте. У нас не будет много времени на тренировки, так что я сосредоточусь на том, чтобы получить удовольствие и попробовать что-то новое в другом формате».

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Уимблдон-2025 Ига Свёнтек
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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