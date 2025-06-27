СВЕНТЕК: «Хочется как можно больше сыграть именно на этом покрытии»

Экс-первая ракетка мира Ига Свентек после грунтового отрезка сезона, который не оправдал ее ожиданий, с двух побед начала свое выступление на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге.

«Мне потребовалось время, чтобы адаптироваться. Думаю, в начале я показывала высокий уровень, даже имела несколько шансов на брейк сразу, но реализовать их не удалось. Возможно, в этот момент я немного сбавила темп, пока не собралась и не начала делать то, что умею. Часто, когда у тебя отдых в первом круге, это не такое уж и преимущество – ведь хочется как можно больше сыграть именно на этом покрытии. Но в любом случае я довольна каждой победой и выходом в следующий раунд.

Честно говоря, я обожаю тренироваться в дни без матчей. Мне реально весело на каждой тренировке, особенно на траве, пусть это и чуть более сложный вызов для моего тенниса. Зато это возможность чему-то научиться: мой тренер на каждом занятии показывает мне новые вещи, новые подходы к игровым ситуациям, и это очень важно, чтобы иметь в запасе несколько идей для разных соперниц. Я хочу играть в том стиле, который мне нравится, и именно поэтому мне важно получать удовольствие от тренировок. Это и делает меня сильнее как игрока.

Когда я впервые приехала играть сюда, быстро почувствовала себя как дома – здесь очень уютная обстановка. Это преимущество небольших турниров, где все рядом, все связано, создается особая атмосфера. Я обожаю этот турнир, хочу возвращаться сюда каждый год, сделать его постоянной частью своего травяного календаря. Я чувствую огромную поддержку зрителей, и особенно приятно видеть польские флаги на трибунах. Я просто хочу поблагодарить всех, кто приходит и поддерживает меня здесь», – подытожила польская теннисистка.