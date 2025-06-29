29 июня в 23:00 состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» сыграют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.

Обнародованы стартовые составы Фламенго и Баварии на матч 1/8 финала КЧМ