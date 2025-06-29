Клубный чемпионат мира29 июня 2025, 22:07 | Обновлено 29 июня 2025, 22:11
519
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Обнародованы стартовые составы Фламенго и Баварии на матч 1/8 финала КЧМ
29 июня в 23:00 состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
29 июня 2025, 22:07 | Обновлено 29 июня 2025, 22:11
519
0
29 июня в 23:00 состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария» сыграют на арене Хард Рок Стэдиум в Майами-Гарденс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель матча выйдет в 1/4 финала, где встретится с французским клубом ПСЖ.
Обнародованы стартовые составы Фламенго и Баварии на матч 1/8 финала КЧМ
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