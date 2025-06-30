Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серхио РАМОС: «Этот игрок – большая проблема»
Испания
30 июня 2025, 05:39 |
734
0

Серхио РАМОС: «Этот игрок – большая проблема»

Испанец рассказал, против каких игроков ему было трудно играть

30 июня 2025, 05:39 |
734
0
Серхио РАМОС: «Этот игрок – большая проблема»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Легендарный игрок мадридского «Реала», испанский центральный защитник Серхио Рамос рассказал, против каких нападающих ему было сложнее всего играть.

«Самуэль Это'о был большой проблемой, то же самое могу сказать и о Златане Ибрагимовиче. Они создавали проблемы своей скоростью или физической силой», – сказал Серхио Рамос.

Ранее легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.

По теме:
Проблемы для Довбика и Ваната. Реал получил предложение по нападающему
Экс-форвард Милана и Реала может перебраться в чемпионат Мексики
В 1-ом шаге. Винисиус близок к очень важному решению в своей карьере
Златан Ибрагимович Самюэль Это'о Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Футбол | 29 июня 2025, 09:20 34
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный
Конец саги. Известно, в каком клубе начнет новый сезон Забарный

«ПСЖ» договорился с «Борнмутом»

Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Футбол | 30 июня 2025, 04:23 0
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие

Фернандо Йерро покинет свой пост в «Аль-Насре»

Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Футбол | 29.06.2025, 08:48
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Наставник Бенфики оценил матч, в котором Трубин пропустил четыре гола
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Футбол | 29.06.2025, 23:44
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Не будет проблемой. Культовый клуб готов заплатить за Лунина большие деньги
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Футбол | 29.06.2025, 08:52
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Источник: к Динамо присоединится «очень классный» игрок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
«Ничего не будет». Европейский топ-клуб отказался от звезды сборной Украины
28.06.2025, 22:33 49
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это лучшая игра вратаря, которую я видел»
28.06.2025, 09:02 2
Футбол
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
Украина разгромила Швецию и вышла в финал Золотой Евролиги по волейболу
28.06.2025, 21:30 21
Волейбол
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
Ужасно: стала известна оценка Трубина за матч 1/8 финала КЧМ против Челси
29.06.2025, 05:12 12
Футбол
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
Филип ХРГОВИЧ: «Реванш Усика и Дюбуа? Он уничтожен и деклассирован»
28.06.2025, 03:08 3
Бокс
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
Матч 1/8 финала КЧМ Бенфика – Челси прерван на 86-й минуте. Что произошло?
29.06.2025, 00:55 2
Футбол
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 26
Волейбол
УАЙЛДЕР: «Я знал, что Усик сможет это сделать, я за него очень рад»
УАЙЛДЕР: «Я знал, что Усик сможет это сделать, я за него очень рад»
28.06.2025, 02:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем