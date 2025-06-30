Испания30 июня 2025, 05:39 |
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Серхио РАМОС: «Этот игрок – большая проблема»
Испанец рассказал, против каких игроков ему было трудно играть
30 июня 2025, 05:39 |
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Легендарный игрок мадридского «Реала», испанский центральный защитник Серхио Рамос рассказал, против каких нападающих ему было сложнее всего играть.
«Самуэль Это'о был большой проблемой, то же самое могу сказать и о Златане Ибрагимовиче. Они создавали проблемы своей скоростью или физической силой», – сказал Серхио Рамос.
Ранее легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.
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