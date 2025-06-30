Серхио РАМОС: «Этот игрок – большая проблема»

Легендарный игрок мадридского «Реала», испанский центральный защитник Серхио Рамос рассказал, против каких нападающих ему было сложнее всего играть.

«Самуэль Это'о был большой проблемой, то же самое могу сказать и о Златане Ибрагимовиче. Они создавали проблемы своей скоростью или физической силой», – сказал Серхио Рамос.

Ранее легендарный испанский защитник Серхио Рамос назвал футболиста, который должен выиграть Золотой мяч 2025. Испанский игрок выделил лучшего бомбардира Ла Лиги Килиана Мбаппе.