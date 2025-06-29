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  4. ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта
Уимблдон
29 июня 2025, 19:01 |
379
0

ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта

Уже 30 июня первая ракетка Украины начнет выступления на слэме матчем против Анны Бондар

29 июня 2025, 19:01 |
379
0
ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Беттлс и Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) провела тренировку на травяных кортах Уимблдонского турнира 2025.

Соответствующие кадры появились в сети. На снимках также запечатлен тренер украинки Эндрю Беттлс.

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Уже завтра, 30 июня, Элина начнет выступления на мейджоре в Великобритании. В 1/64 финала Свитолина поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар (Венгрия, WTA 75).

Лучшим результатом Свитолиной на кортах Уимблдона является полуфинал, до которого она добиралась дважды в своей карьере – в 2019 и 2023 годах. В прошлом сезоне Элина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Елены Рыбакиной.

ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта

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Эндрю Беттлс фото тренировка Элина Свитолина Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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