ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта
Уже 30 июня первая ракетка Украины начнет выступления на слэме матчем против Анны Бондар
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) провела тренировку на травяных кортах Уимблдонского турнира 2025.
Соответствующие кадры появились в сети. На снимках также запечатлен тренер украинки Эндрю Беттлс.
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Уже завтра, 30 июня, Элина начнет выступления на мейджоре в Великобритании. В 1/64 финала Свитолина поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар (Венгрия, WTA 75).
Лучшим результатом Свитолиной на кортах Уимблдона является полуфинал, до которого она добиралась дважды в своей карьере – в 2019 и 2023 годах. В прошлом сезоне Элина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Елены Рыбакиной.
ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта
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