Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) провела тренировку на травяных кортах Уимблдонского турнира 2025.

Соответствующие кадры появились в сети. На снимках также запечатлен тренер украинки Эндрю Беттлс.

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Уже завтра, 30 июня, Элина начнет выступления на мейджоре в Великобритании. В 1/64 финала Свитолина поборется против представительницы Венгрии Анны Бондар (Венгрия, WTA 75).

Лучшим результатом Свитолиной на кортах Уимблдона является полуфинал, до которого она добиралась дважды в своей карьере – в 2019 и 2023 годах. В прошлом сезоне Элина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Елены Рыбакиной.

ФОТО. Свитолина провела тренировку на кортах Уимблдона накануне старта