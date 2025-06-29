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  4. СВИТОЛИНА: «Учитывая, что я играю агрессивно, мне нужно это корректировать»
Уимблдон
29 июня 2025, 18:41 |
101
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СВИТОЛИНА: «Учитывая, что я играю агрессивно, мне нужно это корректировать»

Элина высказала о подготовке к Уимблдону, погоде в Британии и отдыхе после Ролан Гаррос

29 июня 2025, 18:41 |
101
0
СВИТОЛИНА: «Учитывая, что я играю агрессивно, мне нужно это корректировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) дала интервью перед Уимблдоном-2025:

Об отдыхе после грунтового сезона: «У меня был 5-дневный отпуск. Мы немного провели время вместе с дочкой. Это дало мне новое дыхание, потому что я сыграла достаточно много матчей за этот период, график был очень напряженный. Я играла хорошо во время грунтового сезона, поэтому это отняло много сил.

Было классно немного отдохнуть, полностью отключиться, а потом уже с новыми силами начать тренироваться на траве. Конечно, это непросто, но мне иногда нужно делать такие небольшие паузы. Это необходимо, чтобы восстановиться как физически, так и морально, потому что это мой приоритет. У нас очень сложный календарь, турниры идут каждую неделю, но иногда нужно пропустить какие-то соревнования. Это сыграет тебе на руку, потому что ты восстановишься и будешь свежее к более крупным турнирам».

Об адаптации на травяном покрытии и подготовке к Уимблдону: «Мне удалось потренироваться на траве за неделю до соревнований в Бад-Гомбурге, а на самом турнире я смогла сыграть два неплохих матча.

Поединок второго круга был очень сложным. К сожалению, на тай-брейке в третьем сете не удалось использовать свои шансы. Но все равно я думаю, что это был неплохой для меня старт травяного сезона. К тому же, в Бад-Гомбурге совсем другая трава, она более быстрая, чем на Уимблдоне, где она все же более медленная. Поэтому чувствуешь и разницу в покрытии, и необходимость двигаться по-другому.

Я стараюсь смотреть на положительную сторону: у меня было 4 дополнительных дня, чтобы потренироваться здесь после Бад-Гомбурга и привыкнуть к скорости этих кортов».

О поиске баланса между атакой и стабильностью на траве: «Учитывая, что сейчас я играю более агрессивно, мне нужно это корректировать в тех моментах, где нужно немного потерпеть и сыграть более стабильно. Это всегда такой баланс, который нужно иметь. Стабильность все равно играет большую роль не только в геймах, но и в розыгрышах тоже. Потому что можно перехватить инициативу и потом сыграть более агрессивно. То есть этот баланс всегда нужно держать на правильном уровне.

О предстоящем матче первого круга против Анны Бондар: «Я знаю, чего ожидать от нее. У нас был непростой матч на Ролан Гаррос, она сыграла там очень хорошо. Я стараюсь больше думать о том, что у меня больше опыта на траве. Моя главная цель - сосредоточиться на своих действиях и на том, как нужно играть на траве, какие моменты использовать. Неважно, кто стоит на другой половине корта. Конечно, есть некоторые тактические моменты, на которых мне нужно будет сосредоточить внимание. Но мне все равно нужно фокусироваться на своих действиях и выполнении элементов».

О рекордной жаре, которую прогнозируют в первый день турнира: «С одной стороны, хорошо, что не будет дождя и не будут останавливать матчи, потому что это самое неприятное. Мне повезло, что я буду играть первым запуском в 11 часов, поэтому еще не будет так жарко. Думаю, что в принципе для меня это ничего не изменит. Но это хорошо, что прогнозируют довольно хорошую погоду в Лондоне, потому что это всегда лучше, чем дождь».

О нововведениях для игроков во Всеанглийском клубе: «Здесь немного обновили ресторан, стало больше места, где можно сесть. Уимблдон известен тем, что здесь мало места, а людей много. Теперь есть больше пространства для отдыха. Уже несколько лет здесь есть новый тренажерный зал для нас. Других больших изменений нет. Они стараются оставлять все как есть, но делать реставрацию. Когда здесь находишься, то чувствуешь историю этого места. Все выглядит очень красиво, исторически. Очень приятно здесь находиться».

В первом раунде Уимблдона Элина сыграет против Анны Бондар (Венгрия, WTA 75), которую переиграла во втором круге РГ-2025 со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча начнется 30 июня в 13:00 по Киеву.

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Элина Свитолина Анна Бондар Уимблдон-2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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