Уимблдон29 июня 2025, 18:45 |
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Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 30 июня
В понедельник на корты Британии из представительниц Украины выйдет только Свитолина
29 июня 2025, 18:45 |
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30 июня стартуют матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдонского турнира 2025.
В понедельник на травяные корты Великобритании выйдет только одна представительница Украины – Элина Свитолина.
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 30 июня
Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/8 финала
Корт №18. 1-й запуск (не ранее 13:00)
Элина Свитолина [14] – Анна Бондар
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