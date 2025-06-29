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Уимблдон
29 июня 2025, 18:45 |
131
0

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 30 июня

В понедельник на корты Британии из представительниц Украины выйдет только Свитолина

29 июня 2025, 18:45 |
131
0
Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 30 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июня стартуют матчи первого раунда в мужском и женском одиночных разрядах Уимблдонского турнира 2025.

В понедельник на травяные корты Великобритании выйдет только одна представительница Украины – Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на Уимблдоне-2025 на 30 июня

Уимблдон-2025. Одиночный разряд, 1/8 финала

Корт №18. 1-й запуск (не ранее 13:00)

Элина Свитолина [14] – Анна Бондар

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расписание Элина Свитолина Анна Бондар Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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