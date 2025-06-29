Ястремская пояснила, почему разгромно проиграла четвертьфинал в Истборне
Украинка прокомментировала поражение Эале на соревнованиях WTA 250 в Британии
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Истборне:
– Четвертьфинал в Истборне против Александры Эалы – что там не сложилось? Погода, соперница или было что-то еще?
– В четвертьфинале, во-первых я была немного уставшая и я не чувствовала, что у меня достаточно энергии, чтобы бороться с ветром. Ветер был просто ужасный, думаю даже похуже, чем в финале в Ноттингеме. Я понимала, что у меня не хватает энергии, а она все намного четче отрабатывала, нежели я.
Старалась сделать, все что было в моих силах, но эти условия – они были просто ужасные. Причем, не только для моего стиля игры, но и для того, как ты чувствуешь себя на корте.
Я удовольствия от этого матча совсем не получила, но есть большой плюс: смогла хорошо отдохнуть и вот уже готовлюсь к своему первому кругу Уимблдона.
Ястремская уступила Эале со счетом 1:6, 2:6. Эала в итоге добралась до финала, где проиграла Майе Джойнт.
Также Даяна рассказала о подготовке к Уимблдону:
«Честно говоря, я не ожидала, что я начну так неплохо играть на траве, потому что подготовка у меня была всего четыре дня на харде и два дня на траве (смеется). На Ролан Гаррос я заболела, потом неделю не тренировалась и восстанавливалась, плюс отметила День рождения и честно не ожидала, что так хорошо разыграюсь.
В принципе, я довольна тем, как я сыграла и чувстовала себя достаточно комфортно на траве. Настроение - хорошее. Готова сражаться. Интересная сетка и я довольна, что смогу сыграть с хорошим игроком на хорошем корте».
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