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WTA
29 июня 2025, 18:27 |
253
0

Ястремская пояснила, почему разгромно проиграла четвертьфинал в Истборне

Украинка прокомментировала поражение Эале на соревнованиях WTA 250 в Британии

29 июня 2025, 18:27 |
253
0
Ястремская пояснила, почему разгромно проиграла четвертьфинал в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение Александре Эале в четвертьфинале травяного турнира WTA 250 в Истборне:

– Четвертьфинал в Истборне против Александры Эалы – что там не сложилось? Погода, соперница или было что-то еще?

– В четвертьфинале, во-первых я была немного уставшая и я не чувствовала, что у меня достаточно энергии, чтобы бороться с ветром. Ветер был просто ужасный, думаю даже похуже, чем в финале в Ноттингеме. Я понимала, что у меня не хватает энергии, а она все намного четче отрабатывала, нежели я.

Старалась сделать, все что было в моих силах, но эти условия – они были просто ужасные. Причем, не только для моего стиля игры, но и для того, как ты чувствуешь себя на корте.

Я удовольствия от этого матча совсем не получила, но есть большой плюс: смогла хорошо отдохнуть и вот уже готовлюсь к своему первому кругу Уимблдона.

Ястремская уступила Эале со счетом 1:6, 2:6. Эала в итоге добралась до финала, где проиграла Майе Джойнт.

Также Даяна рассказала о подготовке к Уимблдону:

«Честно говоря, я не ожидала, что я начну так неплохо играть на траве, потому что подготовка у меня была всего четыре дня на харде и два дня на траве (смеется). На Ролан Гаррос я заболела, потом неделю не тренировалась и восстанавливалась, плюс отметила День рождения и честно не ожидала, что так хорошо разыграюсь.

В принципе, я довольна тем, как я сыграла и чувстовала себя достаточно комфортно на траве. Настроение - хорошее. Готова сражаться. Интересная сетка и я довольна, что смогу сыграть с хорошим игроком на хорошем корте».

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Даяна Ястремская Александра Эала WTA Истборн Уимблдон-2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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