Решающий тай-брейк на 22 очка! Определена чемпионка турнира в Истборне

28 июня состоялся финальный матч травяного турнира WTA 250 в Истборне (Великобритания).

В поединке за трофей сошлись Майя Джойнт (Австралия, WTA 51) и Александра Эала (Филиппины, WTA 74). Победу в трех сетах одержала австралийка за 2 часа и 28 минут.

WTA 250 Истборн. Трава, финал

Майя Джойнт (Австралия) – Александра Эала (Филиппины) [Q] – 6:4, 1:6, 7:6 (12:10)

На решающем тай-брейке Джойнт отыгралась со счета 2:5 и спасла четыре матчбола, три из которых – на приеме.

Это была первая встреча соперниц.

Майя провела второй финал в карьере и завоевала второй трофей. В мае она стала победительницей соревнований WTA 250 в Рабате. Для Эалы это был первый решающий поединок, до которого она добралась с квалификации.

С понедельника Джойнт станет 41-й в рейтинге WTA, Эала – 56-й. Для обеих теннисисток это будет новый их личный рекорд.

Следующим турниром для Майи и Александры будет Уимблдон-2025. Австралийка в первом раунде мейджора поборется против Людмилы Самсоновой, а Эала встретится с действующей чемпионкой Барборой Крейчиковой.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine