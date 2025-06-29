Рейтинг WTA. Свентек – в топ-4, плюс место для Свитолиной перед Уимблдоном

29 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Истборне и WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Чемпионка Бад-Хомбурга Джессика Пегула сохранила третье место. Выше нее находятся Арина Соболенко и Коко Гауфф.

А вот финалистка немецкого пятисотника Ига Свентек поднялась с восьмого на четвертое место. Ига опустила Жасмин Паолини (5-я) и Чжэн Циньвень (6-я) на одну позицию, а Мэдисон Киз (8-я) – на две.

Победительница соревнований в Истборне Майя Джойнт обновила личный рекорд и поднялась на 41-ю строчку. Финалистка турнира Александра Эала также установила свой лучший результат в карьере – 56-я.

На следующей неделе девушки стартуют на Уимблдоне-2025.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одно место и теперь идет 13-й.

Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (42-я) сохранили свои позиции. Остались на своих местах и Анастасия Соболева (234-я) и Леся Цуренко (290-я).

Одну строчку потеряла Юлия Стародубцева – 68-я. Продолжает падение Ангелина Калинина (минус 10 позиций) – 117-я. Дарья Снигур улучшила одно место – 162-я, а Александра Олейникова снова улучшила личный рекорд – 193-я.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первая ракетка Украины Людмила Киченок, несмотря на финал в Бад-Хомбурге, потеряла два места и сейчас располагается на 14-й позиции.

В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (54-я) и Марта Костюк (77-я).

Украинки в парном рейтинге WTA