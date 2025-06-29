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  4. Рейтинг WTA. Свентек – в топ-4, плюс место для Свитолиной перед Уимблдоном
WTA
29 июня 2025, 16:01 |
1615
0

Рейтинг WTA. Свентек – в топ-4, плюс место для Свитолиной перед Уимблдоном

Костюк и Ястремская сохранили позиции, Олейникова обновила личный рекорд

29 июня 2025, 16:01 |
1615
0
Рейтинг WTA. Свентек – в топ-4, плюс место для Свитолиной перед Уимблдоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

29 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Истборне и WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Чемпионка Бад-Хомбурга Джессика Пегула сохранила третье место. Выше нее находятся Арина Соболенко и Коко Гауфф.

А вот финалистка немецкого пятисотника Ига Свентек поднялась с восьмого на четвертое место. Ига опустила Жасмин Паолини (5-я) и Чжэн Циньвень (6-я) на одну позицию, а Мэдисон Киз (8-я) – на две.

Победительница соревнований в Истборне Майя Джойнт обновила личный рекорд и поднялась на 41-ю строчку. Финалистка турнира Александра Эала также установила свой лучший результат в карьере – 56-я.

На следующей неделе девушки стартуют на Уимблдоне-2025.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на одно место и теперь идет 13-й.

Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (42-я) сохранили свои позиции. Остались на своих местах и Анастасия Соболева (234-я) и Леся Цуренко (290-я).

Одну строчку потеряла Юлия Стародубцева – 68-я. Продолжает падение Ангелина Калинина (минус 10 позиций) – 117-я. Дарья Снигур улучшила одно место – 162-я, а Александра Олейникова снова улучшила личный рекорд – 193-я.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первая ракетка Украины Людмила Киченок, несмотря на финал в Бад-Хомбурге, потеряла два места и сейчас располагается на 14-й позиции.

В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (54-я) и Марта Костюк (77-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Джессика Пегула Ига Свёнтек Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Мэдисон Киз Паула Бадоса Эмма Наварро Майя Джойнт Александра Эала Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Александра Олейникова Анастасия Соболева Леся Цуренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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