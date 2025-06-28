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  4. Свентек без трофеев в 2025. Определена чемпионка пятисотника в Бад-Хомбурге
WTA
28 июня 2025, 16:35 | Обновлено 28 июня 2025, 16:58
424
1

Свентек без трофеев в 2025. Определена чемпионка пятисотника в Бад-Хомбурге

Джессика Пегула в двух сетах одолела Игу и завоевала титул турнира WTA 500 в Германии

28 июня 2025, 16:35 | Обновлено 28 июня 2025, 16:58
424
1
Свентек без трофеев в 2025. Определена чемпионка пятисотника в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Американская теннисистка и третья ракетка мира Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В финале американка в двух сетах одолела польку Игу Свентек (WTA 8) за 1 час и 45 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, финал

Джессика Пегула (США) [1] – Ига Свентек (Польша) [4] – 6:4, 7:5

За матч Джессика ни разу не отдала свою подачу.

Это была 11-я встреча соперниц. Пегула одержала пятую победу в очных противостояниях с Игой.

Пегула выиграла третий трофей в 2025 году и девятый в карьере. Все титулы в этом сезоне американка завоевала на разных покрытиях: хард, грунт, трава.

Свентек провела свой первый финальный матч в 2025. Пока что Ига идет без трофеев в этом сезоне.

На следующей неделе обе спортсменки выступят на Уимблдоне-2025: Джесси в первом раунде поборется против Элизабетты Коччаретто, а Ига встретится с Полиной Кудерметовой.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Друг ФальКА
Кайфово! Правильно підкреслив коментатор на Setanta після одного з ефектних розіграшів: Пегула🇺🇸 показала, чому вона зараз третя🥉 ракетка світу🎾🌍 Вітаємо Джессіку🎉 і далі йдемо вболівати за дівчат в волейболі і за Бенфіку з Трубіним! 😊
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