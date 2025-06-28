Свентек без трофеев в 2025. Определена чемпионка пятисотника в Бад-Хомбурге
Джессика Пегула в двух сетах одолела Игу и завоевала титул турнира WTA 500 в Германии
Американская теннисистка и третья ракетка мира Джессика Пегула стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.
В финале американка в двух сетах одолела польку Игу Свентек (WTA 8) за 1 час и 45 минут.
WTA 500 Бад-Хомбург. Трава, финал
Джессика Пегула (США) [1] – Ига Свентек (Польша) [4] – 6:4, 7:5
За матч Джессика ни разу не отдала свою подачу.
Это была 11-я встреча соперниц. Пегула одержала пятую победу в очных противостояниях с Игой.
Пегула выиграла третий трофей в 2025 году и девятый в карьере. Все титулы в этом сезоне американка завоевала на разных покрытиях: хард, грунт, трава.
Свентек провела свой первый финальный матч в 2025. Пока что Ига идет без трофеев в этом сезоне.
На следующей неделе обе спортсменки выступят на Уимблдоне-2025: Джесси в первом раунде поборется против Элизабетты Коччаретто, а Ига встретится с Полиной Кудерметовой.
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