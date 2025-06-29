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Золотой кубок КОНКАКАФ
Панама
29.06.2025 02:15 – FT 1 : 1
4 : 5 Серия пенальти Серия пенальти
Гондурас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
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29 июня 2025, 09:24 | Обновлено 29 июня 2025, 09:27
1303
1

Кубок КОНКАКАФ. Форвард Динамо стал антигероем, Мексика уверенно победила

Состоялось два матча 1/4 финала турнира

29 июня 2025, 09:24 | Обновлено 29 июня 2025, 09:27
1303
1
Кубок КОНКАКАФ. Форвард Динамо стал антигероем, Мексика уверенно победила
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

В ночь с 28 на 29 июня состоялись матчи 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ. Национальная команда Панамы встречалась с Гондурасом, а Мексика играла против Саудовской Аравии.

В первом матче сборная Панамы уступила Гондурасу в серии пенальти (1:1, 4:5 по пенальти). Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в экстратаймах обе команды не отличились, а по итогам серии 11-метровых ударов сильнее оказалась сборная Гондураса – 5:4.

В серии пенальти обе команды выполнили по шесть ударов. Решающий мяч забил игрок сборной Гондураса Карлос Пинеда. До этого свой пенальти не реализовал форвард сборной Панамы и киевского «Динамо» Эдуардо Герреро.

А в другой встрече Мексика уверенно обыграла Саудовскую Аравию. Первый тайм не подарил голов, но на старте второго Вега вывел мексиканцев вперед, пробив вратаря со второй попытки.

А на исходе встречи Маду пытался выбить мяч, который попал ему в голову и залетел в ворота. 2:0 – и именно Мексика станет соперником Гондураса в полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Золотой Кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала

Панама – Гондурас – 1:1 (серия пенальти – 4:5)

Голы: Исмаэль Диас, 45+1 – Лосано, 82

Мексика – Саудовская Аравия – 2:0

Голы: Вега, 49, Маду, 81, (аг.)

События матча

91’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Дэвис (Панама).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Denil Maldonado (Гондурас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Харви (Панама).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Joseph Rosales (Гондурас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Kervin Arriaga (Гондурас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Ismael Diaz (Панама).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Пальма (Гондурас).
91’
ГОЛ ! С пенальти забил Фидель Эскобар (Панама).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Лосано (Гондурас).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ismael Diaz (Панама).
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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