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Золотой кубок КОНКАКАФ
Панама
29.06.2025 02:15 - : -
Гондурас
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27 июня 2025, 21:42 |
32
0

Панама – Гондурас. Прогноз и анонс на четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 29 июня в 02:15 по Киеву

27 июня 2025, 21:42 |
32
0
Панама – Гондурас. Прогноз и анонс на четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная Гондураса по футболу

В воскресенье, 29 июня состоится четвертьфинальный поединок Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Панамы и Гондураса. По Киеву игра начнется в 02:15.

Панама

В мартовском плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ коллектив минимально одолел США и дошел до финала, однако там уступил сборной Мексики со счетом 2:1. После этого команда также провела два победных матча квалификации на ЧМ, против Никарагуа и Белиза, заняла 1-е место группы и пробилась в 3-й этап отбора. На групповом этапе Золотого кубка Панама одолела Гваделупу 5:2, Гватемалу 1:0 и Ямайку 4:1, что позволило ей выйти в четвертьфинал.

Гондурас

В Лиге наций коллектив вылетел еще в 1/4 финала в ноябре 2024 года, проиграв будущему чемпиону Мексике. В мартовской квалификации на Золотой кубок Гондурас одолел Бермудские Острова с общим счетом 7:3, а в июньских матчах отбора на ЧМ против Каймановых островов и сборной Антигуа и Барбуда одержал 2 победы и вышел в 3-й этап соревнований. Групповой этап Золотого кубка начался с поражения 6:0 против Канады, однако последующие выигрыши против Сальвадора и Кюрасао позволили команде выйти в плей-офф.

Личные встречи

Начиная с 2021 года коллективы сыграли в 3 очных играх - 1 победа Гондураса, 1 выигрыш Панамы и 1 ничья.

Интересные факты

  • Гондурас пропустил 7 голов на групповом этапе турнира – худший показатель только у Гваделупы (10 мячей).
  • Ни одна команда не забила больше мячей за 3 матча Золотого кубка, чем Панама – 10 голов.
  • Панама победила в последних 5 официальных играх подряд.

Возможные стартовые составы

Панама: Москера – Гутьеррес, Андраде, Харви, Эскобар, Мурильо – Диас, Мартинез, Годой, Пума – Родригес

Гондурас: Менхивар – Мальдонадо, Флорес, Росалес, Мартинез – Крисанто – Альварес, Родригес, Арриага, Бенгуче – Киото

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.92.

Прогноз Sport.ua
Панама
29 июня 2025 -
02:15
Гондурас
Тотал больше 2.5 1.92 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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