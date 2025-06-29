Когда возобновится матч 1/8 финала КЧМ-2025 Бенфика – Челси?

28 июня стартовал матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика (Португалия) и Челси (Англия).

Поединок проходит на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлотт. Встреча стартовала в 23:00 по Киеву.

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На 87-й минуте при счете 1:0 в пользу пенсионеров игра была прервана из-за неблагоприятных погодных условий. Арбитр остановил игру в 00:50 по Киеву.

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования.

Изначально матч должен был возобновиться в 01:20 по Киеву. Однако снова ударила молний и возобновление было перенесено на 02:00. Журналисты на трибунах стадиона сообщили, что в Шарлотте снова пошел дождь, поэтому ранее 02:30 не стоит ждать возвращение футболистов на поле. Но снова рестарт был отложен.

Следите за обновлением на сайте Sport.ua! Ниже вы сможете смотреть последние обновления по возобновлению матча.

Челси побеждает 1:0 благодаря голу Риса Джеймса на 64-й минуте. Ворота орлов защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

02:47 UPD. Матч возобновился!

02:40 UPD. Игроки вернулись на поле. Ожидается, что матч возобновится через 10 мин.

02:15 UPD. Журналист с трибун стадионе в Шарлотте:

«Я даже не знаю, следите ли вы за новостями, но у нас есть новая информация: возобновление игры снова отложено (в 02:30 не начнется), и на этот раз, по словам организаторов, никаких новых сроков нет».