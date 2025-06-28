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Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 22:06 |
329
0

Суперматч для Трубина: Бенфика и Челси назвали составы на игру плей-офф КЧМ

Поединок 1/8 финала состоится 28 июня и начнется в 23:00 по Киеву

28 июня 2025, 22:06 |
329
0
Суперматч для Трубина: Бенфика и Челси назвали составы на игру плей-офф КЧМ
Коллаж Sport.ua

28 июня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика (Португалия) и Челси (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлотт, США. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния Бруну Лаже и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе.

В четвертьфинале победитель матча сыграет против бразильского Палмейраса, которая на старте плей-офф справился с Ботафого 1:0.

Стартовые составы на матч Бенфика – Челси:

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Бенфика Челси Бенфика - Челси стартовые составы Анатолий Трубин Бруну Лаже Энцо Мареска клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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