Суперматч для Трубина: Бенфика и Челси назвали составы на игру плей-офф КЧМ
Поединок 1/8 финала состоится 28 июня и начнется в 23:00 по Киеву
28 июня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 между командами Бенфика (Португалия) и Челси (Англия).
Поединок пройдет на стадионе Банк оф Америка в городе Шарлотт, США. Время начала встречи – 23:00 по Киеву.
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Перед стартом противостояния Бруну Лаже и Энцо Мареска назвали стартовые составы своих подопечных.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле в стартовом составе.
В четвертьфинале победитель матча сыграет против бразильского Палмейраса, которая на старте плей-офф справился с Ботафого 1:0.
Стартовые составы на матч Бенфика – Челси:
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