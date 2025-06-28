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  4. Источник: в Бенфике возлагают большие надежды на Трубина в матче с Челси
Клубный чемпионат мира
28 июня 2025, 17:16 |
698
2

Источник: в Бенфике возлагают большие надежды на Трубина в матче с Челси

От украинца ожидают топовую игру

28 июня 2025, 17:16 |
698
2
Источник: в Бенфике возлагают большие надежды на Трубина в матче с Челси
ФК Бенфика. Анатолий Трубин

В лиссабонской «Бенфике» возлагают большие надежды на своего украинского вратаря Анатолия Трубина в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира по лондонским «Челси», сообщает Correio da Manha.

По информации источника, португальская команда активно отрабатывала на тренировках перед встречей с синими удары с 11-метровой отметки.

Отмечается, что в «Бенфике» делают ставку на Трубина, который славится своим умением отбивать пенальти. В лиссабонском клубе надеются, что Трубин после суперигры в матче с мюнхенской «Баварией» поможет им одержать победу и во встрече с «Челси».

Сообщалось, что экс-вратарь «Бенфики» был ошеломлен действиями Трубина.

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Анатолий Трубин Бенфика Челси клубный чемпионат мира по футболу пенальти
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Dynama
На ноль ацтаит. Мишки нет. Забивать некому в Челси.
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-2
rodgerswilliam85
Скільки Толік пропустить сьогодні?
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-2
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