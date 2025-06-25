Экс-вратарь Бенфики ошеломлен игрой Трубина в матче с Баварией

Бывший вратарь сборной Португалии Ким (Жоакин Мануэл Сампайю Силва) поделился впечатлениями от игры украинского голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в матче заключительного тура Клубного чемпионата мира против мюнхенской «Баварии» (1:0).

«У него был тяжелый сезон с некоторыми взлетами и падениями, но качество у него есть. Я верю, что с большим количеством сыгранных матчей он может стать очень сильным вратарем в мире.

Его действия были решающими в этом матче. Украинская школа требует много индивидуальной работы, и для меня это одна из сильнейших сторон Трубина. Ему очень помогает то, что он очень высокий и подвижный голкипер.

Нойер – очень опытный вратарь, и он знает, как оценить заслуги молодого голкипера. Конечно, слова поддержки и ободрения от такого человека, как он, всегда приветствуются», – цитирует Кима, ранее также выступавшего за «Бенфику», сайт rr.pt.

Ранее сообщалось, что Нойер положительно отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира.