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Клубный чемпионат мира
25 июня 2025, 23:21 | Обновлено 25 июня 2025, 23:27
1037
0

Экс-вратарь Бенфики ошеломлен игрой Трубина в матче с Баварией

Бывший вратарь сборной Португалии Ким расхвалил украинского голкипера

25 июня 2025, 23:21 | Обновлено 25 июня 2025, 23:27
1037
0
Экс-вратарь Бенфики ошеломлен игрой Трубина в матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин (справа)

Бывший вратарь сборной Португалии Ким (Жоакин Мануэл Сампайю Силва) поделился впечатлениями от игры украинского голкипера лиссабонской «Бенфики» Анатолия Трубина в матче заключительного тура Клубного чемпионата мира против мюнхенской «Баварии» (1:0).

«У него был тяжелый сезон с некоторыми взлетами и падениями, но качество у него есть. Я верю, что с большим количеством сыгранных матчей он может стать очень сильным вратарем в мире.

Его действия были решающими в этом матче. Украинская школа требует много индивидуальной работы, и для меня это одна из сильнейших сторон Трубина. Ему очень помогает то, что он очень высокий и подвижный голкипер.

Нойер – очень опытный вратарь, и он знает, как оценить заслуги молодого голкипера. Конечно, слова поддержки и ободрения от такого человека, как он, всегда приветствуются», – цитирует Кима, ранее также выступавшего за «Бенфику», сайт rr.pt.

Ранее сообщалось, что Нойер положительно отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира.

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Бенфика Бавария клубный чемпионат мира по футболу Анатолий Трубин Бенфика - Бавария Мануэль Нойер
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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