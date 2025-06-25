Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира

24 июня состоялся матч третьего тура группы С Клубного чемпионата мира, в котором сыграли португальская «Бенфика» и немецкая «Бавария».

Лиссабонский клуб неожиданно одолел соперника со счетом 1:0, а героем встречи стал голкипер «орлов» Анатолий Трубин, который совершил четыре сейва.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поражение своей команды и перфоманс украинского футболиста:

«Начало первого тайма было не очень качественным, но во второй половине игры мы увидили совсем другую команду на поле. Во втором тайме мы много владели мячом и отлично защищались.

Конечно, Трубин сегодня провел отличный матч, он хорошо сыграл и показал, что является сильным голкипером. У нас были неплохие моменты, чтобы забить... Но мы допускали много потерь или забегали в офсайд», – подытожил Нойер.

После трех туров «Бенфика» набрала семь баллов и заняла первое место в квартете С, а «Бавария» стала второй – шесть пунктов. Оба коллектива пробились в 1/8 финала.