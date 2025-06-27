Винисиус определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

Несмотря на многочисленные слухи, 24-летний футболист не планирует покидать состав королевского клуба. Испанские СМИ неоднократно сообщали об интересе к Винисиусу со стороны команд из Саудовской Аравии.

«Надеюсь, я смогу остаться здесь на долгие годы. Всегда говорил, что «Реал» – клуб моей жизни. Я очень доволен тренером и всем персоналом, и я надеюсь, что смогу продолжать играть здесь.

У меня остался двухлетний контракт... до 2027 года. Я всегда говорил, что хочу провести здесь всю свою карьеру и создать великую историю с этой командой», – уверенно заявил Винисиус.

На данный момент бразилец находится в США, где провел три матча на Клубном чемпионате мира – забил гол, отдал результативную передачу и помог «сливочным» пробиться в плей-офф.