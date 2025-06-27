Оторвался от Роналдо. Винисиус Жуниор – в гонке за Игуаином
Бразильский форвард Реала занимает 4-е место в интересном бомбардирском рейтинге
В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.
Как мы уже сообщали ранее, Винисиус Жуниор в этой игре догнал Гарета Бэйла по количеству забитых мячей за Реал иностранными футболистами в официальных матчах (106).
Интересна также другая статистика. Нападающий Реала занимает единоличное четвертое место в истории клуба по количеству забитых голов латиноамериканскими игроками во всех турнирах:
- 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
- 208 – Уго Санчес (Мексика)
- 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 106 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 104 – Роналдо (Бразилия)
- 101 – Иван Саморано (Чили)
- 83 – Эктор Риаль (Аргентина)
- 69 – Роберто Карлос (Бразилия)
- 68 – Родриго (Бразилия)
- 66 – Роке Ольсен (Аргентина)
Latinos con más goles en el Real Madrid:— Only Stats (@TheGoatStats) June 27, 2025
1️⃣ Alfredo Di Stefano 🇦🇷 308
2️⃣ Hugo Sánchez 🇲🇽 208
3️⃣ Gonzalo Higuaín 🇦🇷 121
4️⃣ VINICIUS 🇧🇷 106 🆕
5️⃣ Ronaldo Nazario 🇧🇷 104
6️⃣ Iván Zamorano 🇨🇱 101
7️⃣ Héctor Rial 🇦🇷 83
8️⃣ Roberto Carlos 🇧🇷 69
9️⃣ Rodrygo 🇧🇷 68
🔟 Roque Olsen 🇦🇷 66
#… pic.twitter.com/DNy2DdlpRL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Супряга – самый настоящий счастливчик
Сине-желтые занимают 6-е место в зачете