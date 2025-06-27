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  4. Оторвался от Роналдо. Винисиус Жуниор – в гонке за Игуаином
Клубный чемпионат мира
27 июня 2025, 11:29 |
189
0

Оторвался от Роналдо. Винисиус Жуниор – в гонке за Игуаином

Бразильский форвард Реала занимает 4-е место в интересном бомбардирском рейтинге

27 июня 2025, 11:29 |
189
0
Оторвался от Роналдо. Винисиус Жуниор – в гонке за Игуаином
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.

Как мы уже сообщали ранее, Винисиус Жуниор в этой игре догнал Гарета Бэйла по количеству забитых мячей за Реал иностранными футболистами в официальных матчах (106).

Интересна также другая статистика. Нападающий Реала занимает единоличное четвертое место в истории клуба по количеству забитых голов латиноамериканскими игроками во всех турнирах:

  • 308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)
  • 208 – Уго Санчес (Мексика)
  • 121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  • 106 – Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 104 – Роналдо (Бразилия)
  • 101 – Иван Саморано (Чили)
  • 83 – Эктор Риаль (Аргентина)
  • 69 – Роберто Карлос (Бразилия)
  • 68 – Родриго (Бразилия)
  • 66 – Роке Ольсен (Аргентина)
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Винисиус Жуниор Реал Мадрид РБ Зальцбург клубный чемпионат мира по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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