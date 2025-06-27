Оторвался от Роналдо. Винисиус Жуниор – в гонке за Игуаином

В матче третьего тура клубного чемпионата мира Реал победил РБ Зальцбург со счетом 3:0.

Как мы уже сообщали ранее, Винисиус Жуниор в этой игре догнал Гарета Бэйла по количеству забитых мячей за Реал иностранными футболистами в официальных матчах (106).

Интересна также другая статистика. Нападающий Реала занимает единоличное четвертое место в истории клуба по количеству забитых голов латиноамериканскими игроками во всех турнирах:

308 – Альфредо Ди Стефано (Аргентина)

208 – Уго Санчес (Мексика)

121 – Гонсало Игуаин (Аргентина)

106 – Винисиус Жуниор (Бразилия)

104 – Роналдо (Бразилия)

101 – Иван Саморано (Чили)

83 – Эктор Риаль (Аргентина)

69 – Роберто Карлос (Бразилия)

68 – Родриго (Бразилия)

66 – Роке Ольсен (Аргентина)