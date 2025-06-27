Молодежные турниры27 июня 2025, 15:23 | Обновлено 27 июня 2025, 15:30
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Франция WU19 – Испания WU-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 27 июня в 21:00 финальный матч женского чемпионата Европы WU-19
27 июня 2025, 15:23 | Обновлено 27 июня 2025, 15:30
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В Польше заканчиваетcя финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-19.
27 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран финальный матч: Франция WU19 – Испания WU-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды определят победителя на стадионе в польском Жешуве.
Ранее в полуфиналах Испания выиграла у Италии (2:0 д.в.), а Франция нанесла поражение Португалии (4:3 д.в.).
Сетка плей-офф Евро-2025 WU-19
Франция WU19 – Испания WU-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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