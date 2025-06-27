В Польше заканчиваетcя финальный турнир чемпионата Европы 2025 U-19.

27 июня в 21:00 по Киеву будет сыгран финальный матч: Франция WU19 – Испания WU-19.

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Команды определят победителя на стадионе в польском Жешуве.

Ранее в полуфиналах Испания выиграла у Италии (2:0 д.в.), а Франция нанесла поражение Португалии (4:3 д.в.).

Сетка плей-офф Евро-2025 WU-19

Франция WU19 – Испания WU-19. Финал Евро-2025. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча