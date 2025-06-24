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24 июня 2025, 23:59 | Обновлено 25 июня 2025, 00:04
193
0

Гранды устроили триллер. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19

В полуфиналах Испания обыграла Италию, а Франция вырвала победу у Португалии

24 июня 2025, 23:59 | Обновлено 25 июня 2025, 00:04
193
0
Гранды устроили триллер. Определены финалисты чемпионата Европы WU-19
УЕФА

​В Польше близится к финишу чемпионат Европы по футболу среди женских команд WU-19.

По результата полуфиналов определена финальная пара. В обеих полуфиналах, сыгранных 24 июня, понадобились овертаймы.

В полуфиналах Испания обыграла Италию (2:0 д.в.), а Франция в матче-триллере вырвала победу у Португалии (4:3 д.в.)

Турнир проходит в 4 городах Польши – Тарнобжег, Мелец, Жешув, Сталева Воля.

Финал состоится 27 июня в городе Тарнобжег, в решающем матче сыграют Испания и Франция.

Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19

1/2 финала, 24 июня 2025

Испания WU-19 – Италия WU-19 – 2:0 (д.в.)

Голы: Дорадо. 92, Аготе, 119

Франция WU-19 – Португалия WU-19 – 4:3 (д.в.)

Голы: Грациани, 7, Менди, 13, 92, 113 (пен) – Гаго, 30 (пен), Мартинш, 74, Кошта, 105+2

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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