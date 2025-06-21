Фиаско Англии. Стали известны полуфиналисты чемпионата Европы WU-19
В полуфиналах 24 июня сыграют: Франция – Португалия, Испания – Италия
В Польше сыгран 3-й тур чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19, определены пары 1/2 финала.
В группе A Франция одержала три победы (9 очков), также в полуфинал вышла Италия (4), опередив Польшу по разнице мячей.
В группе B борьба была напряженной, все 4 команды после двух туров имели по 3 очка. Выиграв в 3-м туре, в плей-офф вышли Испания и Португалия (по 6), а Англия и Нидерланды (по 3) покинули турнир.
В полуфиналах 24 июня сыграют: Франция – Португалия, Испания – Италия.
Турнир проходит в 4 городах Польши – Тарнобжег, Мелец, Жешув, Сталева Воля.
Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.
Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19
3-й тур, 21 июня 2025
- Италия WU-19 – Франция WU-19 – 1:2
- Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 0:5
- Испания WU-19 – Англия WU-19 – 1:0
- Нидерланды WU-19 – Португалия WU-19 – 0:2
Турнирные таблицы
Италия WU-19 – Франция WU-19 – 1:2
Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 0:5
Испания WU-19 – Англия WU-19 – 1:0
Нидерланды WU-19 – Португалия WU-19 – 0:2
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