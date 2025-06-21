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21 июня 2025, 22:35 | Обновлено 21 июня 2025, 22:42
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0

Фиаско Англии. Стали известны полуфиналисты чемпионата Европы WU-19

В полуфиналах 24 июня сыграют: Франция – Португалия, Испания – Италия

21 июня 2025, 22:35 | Обновлено 21 июня 2025, 22:42
175
0
Фиаско Англии. Стали известны полуфиналисты чемпионата Европы WU-19
УЕФА

​В Польше сыгран 3-й тур чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19, определены пары 1/2 финала.

В группе A Франция одержала три победы (9 очков), также в полуфинал вышла Италия (4), опередив Польшу по разнице мячей.

В группе B борьба была напряженной, все 4 команды после двух туров имели по 3 очка. Выиграв в 3-м туре, в плей-офф вышли Испания и Португалия (по 6), а Англия и Нидерланды (по 3) покинули турнир.

В полуфиналах 24 июня сыграют: Франция – Португалия, Испания – Италия.

Турнир проходит в 4 городах Польши – Тарнобжег, Мелец, Жешув, Сталева Воля.

Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.

Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19

3-й тур, 21 июня 2025

  • Италия WU-19 – Франция WU-19 – 1:2
  • Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 0:5
  • Испания WU-19 – Англия WU-19 – 1:0
  • Нидерланды WU-19 – Португалия WU-19 – 0:2

Турнирные таблицы

Италия WU-19 – Франция WU-19 – 1:2

Швеция WU-19 – Польша WU-19 – 0:5

Испания WU-19 – Англия WU-19 – 1:0

Нидерланды WU-19 – Португалия WU-19 – 0:2

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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