Второй тур. На чемпионате Европы WU-19 определен первый полуфиналист
В Польше продолжается финальный раунд женского юниорского ЧЕ-2025
В Польше сыгран 2-й тур чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.
В группе A Франция с двумя победами досрочно вышла в полуфинал (6 очков), Италия близка к выполнению задачи (4).
В группе B сложилась удивительная турнирная ситуация: все 4 команды после двух туров набрали по 3 очка.
Турнир проходит в 4 городах Польши – Мелец, Жешув, Сталева Воля, Тарнобжег.
Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.
Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19
2-й тур, 18 июня 2025
- Нидерланды WU-19 – Испания WU-19 – 1:0
- Португалия WU-19 – Англия WU-19 – 4:1
- Польша WU-19 – Франция WU-19 – 0:6
- Швеция WU-19 – Италия WU-19 – 0:1
Турнирные таблицы
Нидерланды WU-19 – Испания WU-19 – 1:0
Португалия WU-19 – Англия WU-19 – 4:1
Польша WU-19 – Франция WU-19 – 0:6
Швеция WU-19 – Италия WU-19 – 0:1
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