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18 июня 2025, 23:49 | Обновлено 19 июня 2025, 00:03
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0

Второй тур. На чемпионате Европы WU-19 определен первый полуфиналист

В Польше продолжается финальный раунд женского юниорского ЧЕ-2025

18 июня 2025, 23:49 | Обновлено 19 июня 2025, 00:03
55
0
Второй тур. На чемпионате Европы WU-19 определен первый полуфиналист
УЕФА

В Польше сыгран 2-й тур чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

В группе A Франция с двумя победами досрочно вышла в полуфинал (6 очков), Италия близка к выполнению задачи (4).

В группе B сложилась удивительная турнирная ситуация: все 4 команды после двух туров набрали по 3 очка.

Турнир проходит в 4 городах Польши – Мелец, Жешув, Сталева Воля, Тарнобжег.

Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.

Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19

2-й тур, 18 июня 2025

  • Нидерланды WU-19 – Испания WU-19 – 1:0
  • Португалия WU-19 – Англия WU-19 – 4:1
  • Польша WU-19 – Франция WU-19 – 0:6
  • Швеция WU-19 – Италия WU-19 – 0:1

Турнирные таблицы

Нидерланды WU-19 – Испания WU-19 – 1:0

Португалия WU-19 – Англия WU-19 – 4:1

Польша WU-19 – Франция WU-19 – 0:6

Швеция WU-19 – Италия WU-19 – 0:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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