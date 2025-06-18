Второй тур. На чемпионате Европы WU-19 определен первый полуфиналист

В Польше сыгран 2-й тур чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19.

В группе A Франция с двумя победами досрочно вышла в полуфинал (6 очков), Италия близка к выполнению задачи (4).

В группе B сложилась удивительная турнирная ситуация: все 4 команды после двух туров набрали по 3 очка.

Турнир проходит в 4 городах Польши – Мелец, Жешув, Сталева Воля, Тарнобжег.

Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.

Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19

2-й тур, 18 июня 2025

Нидерланды WU-19 – Испания WU-19 – 1:0

Португалия WU-19 – Англия WU-19 – 4:1

Польша WU-19 – Франция WU-19 – 0:6

Швеция WU-19 – Италия WU-19 – 0:1

Турнирные таблицы

Нидерланды WU-19 – Испания WU-19 – 1:0

Португалия WU-19 – Англия WU-19 – 4:1

Польша WU-19 – Франция WU-19 – 0:6

Швеция WU-19 – Италия WU-19 – 0:1