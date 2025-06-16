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Молодежные турниры
16 июня 2025, 06:07 | Обновлено 16 июня 2025, 06:16
86
0

Победы Англии, Испании и Франции. Стартовал финальный раунд ЧЕ WU-19

В континентальном первенстве 15 июня сыграны матчи 1-го тура

16 июня 2025, 06:07 | Обновлено 16 июня 2025, 06:16
86
0
Победы Англии, Испании и Франции. Стартовал финальный раунд ЧЕ WU-19
УЕФА. Сборная Англии WU-19

В Польше стартовал финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19

В первом туре, который сыгран 15 июня, победы одержали фавориты – команды Англии, Испании и Франции.

А вот Италия не сумела обыграть Польшу – зафиксирована единственная ничья (1:1).

Турнир проходит в 4 городах Польши – Мелец, Жешув, Сталева Воля, Тарнобжег.

Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.

Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19

1-й тур, 15 июня 2025

  • Англия WU-19 – Нидерланды WU-19 – 2:1
  • Португалия WU-19 – Испания WU-19 – 0:2
  • Польша WU-19 – Италия WU-19 – 1:1
  • Франция WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0

Турнирные таблицы

Англия WU-19 – Нидерланды WU-19 – 2:1

Португалия WU-19 – Испания WU-19 – 0:2

Польша WU-19 – Италия WU-19 – 1:1

Франция WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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