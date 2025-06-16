Победы Англии, Испании и Франции. Стартовал финальный раунд ЧЕ WU-19

В Польше стартовал финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19

В первом туре, который сыгран 15 июня, победы одержали фавориты – команды Англии, Испании и Франции.

А вот Италия не сумела обыграть Польшу – зафиксирована единственная ничья (1:1).

Турнир проходит в 4 городах Польши – Мелец, Жешув, Сталева Воля, Тарнобжег.

Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.

Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19

1-й тур, 15 июня 2025

Англия WU-19 – Нидерланды WU-19 – 2:1

Португалия WU-19 – Испания WU-19 – 0:2

Польша WU-19 – Италия WU-19 – 1:1

Франция WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0

Турнирные таблицы

Англия WU-19 – Нидерланды WU-19 – 2:1

Португалия WU-19 – Испания WU-19 – 0:2

Польша WU-19 – Италия WU-19 – 1:1

Франция WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0