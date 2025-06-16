Победы Англии, Испании и Франции. Стартовал финальный раунд ЧЕ WU-19
В континентальном первенстве 15 июня сыграны матчи 1-го тура
В Польше стартовал финальный раунд чемпионата Европы по футболу среди женских команд WU-19
В первом туре, который сыгран 15 июня, победы одержали фавориты – команды Англии, Испании и Франции.
А вот Италия не сумела обыграть Польшу – зафиксирована единственная ничья (1:1).
Турнир проходит в 4 городах Польши – Мелец, Жешув, Сталева Воля, Тарнобжег.
Континентальное первенство продлится до 27 июня, финал пройдет в городе Тарнобжег.
Чемпионат Европы 2025 по футболу WU-19
1-й тур, 15 июня 2025
- Англия WU-19 – Нидерланды WU-19 – 2:1
- Португалия WU-19 – Испания WU-19 – 0:2
- Польша WU-19 – Италия WU-19 – 1:1
- Франция WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0
Турнирные таблицы
Англия WU-19 – Нидерланды WU-19 – 2:1
Португалия WU-19 – Испания WU-19 – 0:2
Польша WU-19 – Италия WU-19 – 1:1
Франция WU-19 – Швеция WU-19 – 3:0
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