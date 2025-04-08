Турнирная таблица. Сборная Украины WU-19 пропустила 10 мячей от Англии

8 апреля в английском городе Бертон-апон-Трент молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против команды Англии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 в Лиге А.

2 апреля украинки должны были начать мини-турнир встречей с Австрией, однако матч не состоялся. Украинской команде вовремя не выдали британские визы, несмотря на то, что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта. Поэтому в первой игре мини-турнира сине-желтым была засчитана техническая поражение со счетом 0:3.

Проиграв 5 апреля команде Бельгии (1:4), после двух туров сборная Украины WU-19 потеряла шансы подняться выше последнего места, поэтому выбыла в Лигу B следующего цикла, Евро-2026.

Заключительный поединок второго раунда отбора подопечные Олега Бортника провели 8 апреля против Англии. Наша команда не смогла устоять перед сборной Англии, хозяйками мини-турнира (0:10).

Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора. Группа A3

1-й тур, 02.04.2025

Англия – Бельгия – 6:0

Австрия – Украина – 3:0 (техническая победа)

2-й тур, 05.04.2025

Австрия – Англия – 1:5

Бельгия – Украина – 4:1

3-й тур, 08.04.2025

Бельгия – Австрия – 1:3

Украина WU-19 – Англия WU-19 – 0:10 (0:6)

Голы: Браун, 2, 9 (пен), 79, Гейл, 26, Адемилуи, 33, 39, 46, 59, Бейкер, 45+1, Рид, 51

Украина WU-19: Сахно (Калинчук, 56), Яремчук (Ткачук, 29), Боровская, Краснобородько, Игнатенко, Белова, Заборовец, Стахнюк (Голованчук, 71), Марценюк (Ляхович, 56), Птицына (Масловская, 71), Мигаль.

Англия WU-19: Аннетс, Уорд (Ласс, 46), Шоу (Рид, 22), Веллесли-Смит, Молтби, Паркинсон, Браун, Гарберт (Ньюэлл, 71), Гейл (Мерфи, 56), Адемилуи, Бейкер (Томпсон, 46).

Итоговая турнирная таблица

Инфографика