Турнирная таблица. Сборная Украины WU-19 пропустила 10 мячей от Англии
Украинская команда выбыла из Лиги A, Англия вышла в финальный раунд ЧЕ
8 апреля в английском городе Бертон-апон-Трент молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против команды Англии завершила выступление во втором раунде отбора Евро-2025 в Лиге А.
2 апреля украинки должны были начать мини-турнир встречей с Австрией, однако матч не состоялся. Украинской команде вовремя не выдали британские визы, несмотря на то, что украинская делегация выполнила все необходимые процедуры в установленные сроки, заранее подав документы 12 марта. Поэтому в первой игре мини-турнира сине-желтым была засчитана техническая поражение со счетом 0:3.
Проиграв 5 апреля команде Бельгии (1:4), после двух туров сборная Украины WU-19 потеряла шансы подняться выше последнего места, поэтому выбыла в Лигу B следующего цикла, Евро-2026.
Заключительный поединок второго раунда отбора подопечные Олега Бортника провели 8 апреля против Англии. Наша команда не смогла устоять перед сборной Англии, хозяйками мини-турнира (0:10).
Евро-2025 WU-19. Второй раунд отбора. Группа A3
1-й тур, 02.04.2025
- Англия – Бельгия – 6:0
- Австрия – Украина – 3:0 (техническая победа)
2-й тур, 05.04.2025
- Австрия – Англия – 1:5
- Бельгия – Украина – 4:1
3-й тур, 08.04.2025
- Бельгия – Австрия – 1:3
Украина WU-19 – Англия WU-19 – 0:10 (0:6)
Голы: Браун, 2, 9 (пен), 79, Гейл, 26, Адемилуи, 33, 39, 46, 59, Бейкер, 45+1, Рид, 51
Украина WU-19: Сахно (Калинчук, 56), Яремчук (Ткачук, 29), Боровская, Краснобородько, Игнатенко, Белова, Заборовец, Стахнюк (Голованчук, 71), Марценюк (Ляхович, 56), Птицына (Масловская, 71), Мигаль.
Англия WU-19: Аннетс, Уорд (Ласс, 46), Шоу (Рид, 22), Веллесли-Смит, Молтби, Паркинсон, Браун, Гарберт (Ньюэлл, 71), Гейл (Мерфи, 56), Адемилуи, Бейкер (Томпсон, 46).
Итоговая турнирная таблица
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