Франция U-19 (Ж) – Испания U-19 (Ж). Прогноз и анонс на финал Евро-2025

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27 июня состоится женский финал молодежного чемпионата Европы по футболу, где за титул сразятся Франция U-19 – Испания U-19. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Франция U19

Француженки блестяще провели групповой раунд, выиграв все три матча с общей разницей 11:1. В первом туре обыграли ровесниц из Швеции – 3:0, потом разгромили хозяек турнира, сборную Польши – 6:0. Сложнее было с итальянками, но и здесь удалось выиграть 2:1.

В полуфинале против Португалии, француженки выдали ударный старт, они вели 2:0 к 13-й минуте. Соперницы смогли прийти в себя и совершили камбэк, сравняв счет. Дело дошло до овертайма, где Франция смогла выиграть 4:3. Героиней той встречи стала Маэлин Менди, на ее счету дубль и результативная передача.

Испания U19

Испанки не были безупречны на этом турнире, что не помешало им дойти до финала. На групповой стадии команда обыграла Португалию со счетом 2:0, а во второй встрече неожиданно уступила Нидерландам – 0:1. Судьба плей-офф определялась в последнем туре, где удалось обыграть англичанок – 1:0. В итоге испанки выиграли свой квартет, опередив Португалию по дополнительным показателям.

В полуфинале «красная фурия» владела большим преимуществом против итальянок, но забить в основное время так и не удалось. Только в овертайме испанки вырывали заслуженную победу со счетом 2:0.

Личные встречи

Один из редких случаев, когда можно вспомнить историю очных встреч, так как команды пересекались в октябре прошлого года. Тогда сборные провели два контрольных матча, первый испанки выиграли 3:0, а через три дня сыграли 1:1, после чего француженки выиграли в серии пенальти.

Прогноз

Пара финалисток вполне ожидаемая, еще перед началом турнира эти сборные относили к числу главных претендентов на титул. Явного фаворита в этом противостоянии нет, многое будет зависеть от настроя, плана на игру, реализации моментов.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Франция U19 – 2,84, ничья – 3,32, победа Испания U19 – 2,32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, у обеих команд будет задание сыграть максимально аккуратно, по этой причине считаю рабочей ставку на тотал меньше 2,5 голов за 1,71.