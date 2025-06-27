Украина. Премьер лига27 июня 2025, 13:29 | Обновлено 27 июня 2025, 14:19
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Подготовка к дебютному сезону в УПЛ. Кудровка назвала даты спаррингов
ФК «Кудровка» готовится к первому сезону в Украинской Премьер-лиге
27 июня 2025, 13:29 | Обновлено 27 июня 2025, 14:19
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«Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут ежедневная работа над физической формой и тактическими схемами, а также контрольные матчи.
Тренерский штаб «Кудровки» запланировал семь спаррингов. Соперниками будут СК «Полтава», «Шахтер» U-19, «Оболонь», «Верес», «Виктория», «Левый Берег» и ЛНЗ.
Первый из запланированных поединков пройдет в субботу, 28 июня. «Кудровка» сыграет с СК «Полтава».
Контрольные матчи ФК «Кудровка»
- 28.06 – СК «Полтава». Борисполь, стадион «Колос». Начало в 14:00
- 04.07 – «Шахтер» U-19. Буча, стадион «Юбилейный»
- 08.07 – ФК «Оболонь». Тренировочная база ФК «Оболонь»
- 12.07 – ФК «Верес». Буча, стадион «Юбилейный»
- 15.07 – ФК «Виктория»
- 18.07 – ФК «Левый Берег»
- 25.07 – ФК «ЛНЗ»
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