Подготовка к дебютному сезону в УПЛ. Кудровка назвала даты спаррингов

«Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут ежедневная работа над физической формой и тактическими схемами, а также контрольные матчи.

Тренерский штаб «Кудровки» запланировал семь спаррингов. Соперниками будут СК «Полтава», «Шахтер» U-19, «Оболонь», «Верес», «Виктория», «Левый Берег» и ЛНЗ.

Первый из запланированных поединков пройдет в субботу, 28 июня. «Кудровка» сыграет с СК «Полтава».

Контрольные матчи ФК «Кудровка»