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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 13:29 | Обновлено 27 июня 2025, 14:19
171
0

Подготовка к дебютному сезону в УПЛ. Кудровка назвала даты спаррингов

ФК «Кудровка» готовится к первому сезону в Украинской Премьер-лиге

27 июня 2025, 13:29 | Обновлено 27 июня 2025, 14:19
171
0
Подготовка к дебютному сезону в УПЛ. Кудровка назвала даты спаррингов
ФК Кудровка

«Кудровка» готовится к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут ежедневная работа над физической формой и тактическими схемами, а также контрольные матчи.

Тренерский штаб «Кудровки» запланировал семь спаррингов. Соперниками будут СК «Полтава», «Шахтер» U-19, «Оболонь», «Верес», «Виктория», «Левый Берег» и ЛНЗ.

Первый из запланированных поединков пройдет в субботу, 28 июня. «Кудровка» сыграет с СК «Полтава».

Контрольные матчи ФК «Кудровка»

  • 28.06 – СК «Полтава». Борисполь, стадион «Колос». Начало в 14:00
  • 04.07 – «Шахтер» U-19. Буча, стадион «Юбилейный»
  • 08.07 – ФК «Оболонь». Тренировочная база ФК «Оболонь»
  • 12.07 – ФК «Верес». Буча, стадион «Юбилейный»
  • 15.07 – ФК «Виктория»
  • 18.07 – ФК «Левый Берег»
  • 25.07 – ФК «ЛНЗ»
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Полтава чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Виктория Сумы Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Кудровка
Сергей Турчак Источник: ФК Кудровка
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