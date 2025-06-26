Другие новости26 июня 2025, 23:35 | Обновлено 26 июня 2025, 23:37
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«Он провел невероятный сезон». Родри – о том, кому отдать Золотой мяч
Испанский полузащитник до конца не определился с фаворитом
26 июня 2025, 23:35 | Обновлено 26 июня 2025, 23:37
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Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о том, кто заслужил взять «Золотой мяч»
«Я не знаю, кто выиграет, есть много вариантов. Я всегда превозношу испанских игроков. Я думаю, что Педри провел невероятный сезон, Ламин Ямаль тоже. Я не знаю, посмотрим, что будет».
По итогам сезона 2023/24 именно Родри стал обладателем «Золотого мяча», опередив в рейтинге Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» назвал четырех игроков, которые заслужили «Золотой мяч».
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