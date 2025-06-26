«Он провел невероятный сезон». Родри – о том, кому отдать Золотой мяч

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о том, кто заслужил взять «Золотой мяч»

«Я не знаю, кто выиграет, есть много вариантов. Я всегда превозношу испанских игроков. Я думаю, что Педри провел невероятный сезон, Ламин Ямаль тоже. Я не знаю, посмотрим, что будет».

По итогам сезона 2023/24 именно Родри стал обладателем «Золотого мяча», опередив в рейтинге Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» назвал четырех игроков, которые заслужили «Золотой мяч».