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26 июня 2025, 23:35 | Обновлено 26 июня 2025, 23:37
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«Он провел невероятный сезон». Родри – о том, кому отдать Золотой мяч

Испанский полузащитник до конца не определился с фаворитом

26 июня 2025, 23:35 | Обновлено 26 июня 2025, 23:37
730
0
«Он провел невероятный сезон». Родри – о том, кому отдать Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о том, кто заслужил взять «Золотой мяч»

«Я не знаю, кто выиграет, есть много вариантов. Я всегда превозношу испанских игроков. Я думаю, что Педри провел невероятный сезон, Ламин Ямаль тоже. Я не знаю, посмотрим, что будет».

По итогам сезона 2023/24 именно Родри стал обладателем «Золотого мяча», опередив в рейтинге Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

Ранее сообщалось о том, что легенда «Барселоны» назвал четырех игроков, которые заслужили «Золотой мяч».

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Родри Манчестер Сити Барселона Ламин Ямаль Педри Золотой мяч
Даниил Кирияка Источник: ESPN
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