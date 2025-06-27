Без Ястремской. Определены полуфиналистки турнира WTA 250 в Истборне

26 июня состоялись матчи 1/4 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинская теннисистка Даяна Ятремская в двух сетах потерпела разгромное поражение от Александры Эалы.

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Следующей соперницей представительницы Филиппин будет Варвара Грачева, которая без борьбы прошла Барбору Крейчикову.

В верхней части сетки в полуфинале сойдутся Майя Джойнт и Анастасия Павлюченкова. Австралийка в четвертьфинальном поединке выбила «нейтралку» Анну Блинкову.

Полуфиналы в Истборне состоятся 27 июня.

WTA 250 Истборн. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Анна Блинкова – Майя Джойнт – 4:6, 5:7

Анастасия Павлюченкова – Камилла Рахимова [Q] – 6:2, 2:6, 6:0

Нижняя часть сетки

Даяна Ястремская – Александра Эала [Q] – 1:6, 2:6

Варвара Грачева [Q] – Барбора Крейчикова [2] – WO., Грачева

WTA 250 Истборн. Пары 1/2 финала

Майя Джойнт – Анастасия Павлюченкова

Александра Эала [Q] – Варвара Грачева [Q]