Эпицентр назвал соперников на ближайшие контрольные матчи
Команда Сергея Нагорняка готовиться к дебюту в УПЛ
Новичок Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» ведет подготовку к историческому сезону. Команда впервые сыграет в элитном дивизионе украинского футбола.
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк вместе с тренерским штабом запланировал три этапа учебно-тренировочных сборов. Команда работает в режиме двухразовых тренировок.
Также в планах у команды проведение контрольных поединков. Первый из них пройдет в понедельник, 30 июня. Соперником «Эпицентра» станет винницкая «Нива».
Еще один товарищеский матч пройдет 6 июля. «Эпицентр» сыграет с «Подольем» (Хмельницкий).
Контрольные матчи «Эпицентра»:
- 30.06. «Нива» Винница
- 06.07. «Подолье» Хмельницкий
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