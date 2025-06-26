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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 17:56 |
210
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Эпицентр назвал соперников на ближайшие контрольные матчи

Команда Сергея Нагорняка готовиться к дебюту в УПЛ

26 июня 2025, 17:56 |
210
0
Эпицентр назвал соперников на ближайшие контрольные матчи
ФК Эпицентр

Новичок Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» ведет подготовку к историческому сезону. Команда впервые сыграет в элитном дивизионе украинского футбола.

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк вместе с тренерским штабом запланировал три этапа учебно-тренировочных сборов. Команда работает в режиме двухразовых тренировок.

Также в планах у команды проведение контрольных поединков. Первый из них пройдет в понедельник, 30 июня. Соперником «Эпицентра» станет винницкая «Нива».

Еще один товарищеский матч пройдет 6 июля. «Эпицентр» сыграет с «Подольем» (Хмельницкий).

Контрольные матчи «Эпицентра»:

  • 30.06. «Нива» Винница
  • 06.07. «Подолье» Хмельницкий
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Эпицентр Каменец-Подольский Нива Винница учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Подолье Хмельницкий Сергей Нагорняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Эпицентр
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