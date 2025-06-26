Эпицентр назвал соперников на ближайшие контрольные матчи

Новичок Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» ведет подготовку к историческому сезону. Команда впервые сыграет в элитном дивизионе украинского футбола.

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк вместе с тренерским штабом запланировал три этапа учебно-тренировочных сборов. Команда работает в режиме двухразовых тренировок.

Также в планах у команды проведение контрольных поединков. Первый из них пройдет в понедельник, 30 июня. Соперником «Эпицентра» станет винницкая «Нива».

Еще один товарищеский матч пройдет 6 июля. «Эпицентр» сыграет с «Подольем» (Хмельницкий).

Контрольные матчи «Эпицентра»: