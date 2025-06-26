«Есть определенный комфорт». Путивцев – про 9 лет, проведенных в Польше

Украинский защитник «Брук-Бет Термалицы» Артем Путивцев эксклюзивно для Sport.ua о жизни в Польше:

– В Польше ты выступаешь уже девять лет. Эта страна стала для тебя родной?

– Я не могу так сказать. Родной для меня всегда будет Украина. Понятно, что здесь я привык, все знаю, меня знают, поэтому есть определенный комфорт.

– Осенью 2021 года ты получил польское гражданство. Какие привилегии это тебе дает?

– В принципе, ничего особенного. Просто я не числюсь в «Термалице» легионером.

– А в быту, какие в этом плюсы?

– Та тоже, особо, никаких. Разве что легче ездить по Европе.

Ранее сообщалось о том, что Путивцев рассказал о завершении карьеры и планах на будущее.