«Есть определенный комфорт». Путивцев – про 9 лет, проведенных в Польше
Украинскому защитнику комфортно находиться в Польше
Украинский защитник «Брук-Бет Термалицы» Артем Путивцев эксклюзивно для Sport.ua о жизни в Польше:
– В Польше ты выступаешь уже девять лет. Эта страна стала для тебя родной?
– Я не могу так сказать. Родной для меня всегда будет Украина. Понятно, что здесь я привык, все знаю, меня знают, поэтому есть определенный комфорт.
– Осенью 2021 года ты получил польское гражданство. Какие привилегии это тебе дает?
– В принципе, ничего особенного. Просто я не числюсь в «Термалице» легионером.
– А в быту, какие в этом плюсы?
– Та тоже, особо, никаких. Разве что легче ездить по Европе.
Ранее сообщалось о том, что Путивцев рассказал о завершении карьеры и планах на будущее.
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