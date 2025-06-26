Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Есть определенный комфорт». Путивцев – про 9 лет, проведенных в Польше
Польша
26 июня 2025, 15:07 | Обновлено 26 июня 2025, 15:31
60
0

«Есть определенный комфорт». Путивцев – про 9 лет, проведенных в Польше

Украинскому защитнику комфортно находиться в Польше

26 июня 2025, 15:07 | Обновлено 26 июня 2025, 15:31
60
0
«Есть определенный комфорт». Путивцев – про 9 лет, проведенных в Польше
Брук Бет Термалица. Артем Путивцев

Украинский защитник «Брук-Бет Термалицы» Артем Путивцев эксклюзивно для Sport.ua о жизни в Польше:

– В Польше ты выступаешь уже девять лет. Эта страна стала для тебя родной?
– Я не могу так сказать. Родной для меня всегда будет Украина. Понятно, что здесь я привык, все знаю, меня знают, поэтому есть определенный комфорт.

– Осенью 2021 года ты получил польское гражданство. Какие привилегии это тебе дает?
– В принципе, ничего особенного. Просто я не числюсь в «Термалице» легионером.

– А в быту, какие в этом плюсы?
– Та тоже, особо, никаких. Разве что легче ездить по Европе.

Ранее сообщалось о том, что Путивцев рассказал о завершении карьеры и планах на будущее.

По теме:
«Есть еще силы». Путивцев – о завершении карьеры и планах на будущее
«Наконец-то мы вернулись в элиту». Украинский игрок бьет в Польше рекорды
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Артем Путивцев чемпионат Польши по футболу Брук-Бет Термалица
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Футбол | 26 июня 2025, 08:21 3
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов
Лунин может оказаться в сенсационном клубе. Это может шокировать фанатов

«Реал» Овьедо рассматривает возвращение Андрея

Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Футбол | 26 июня 2025, 10:15 4
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца
Артета принял важное решение по Зинченко. Известная реакция украинца

Александр больше не входит в планы тренера Арсенала

Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала
Футбол | 26.06.2025, 15:11
Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала
Защитник сборной Украины дал совет Мудрику на фоне допинг-скандала
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Футбол | 25.06.2025, 20:00
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Дарио СРНА: «Арда Туран – сумасшедший. Он не может этого терпеть»
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Бокс | 26.06.2025, 08:50
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Фрэнк Уоррен объяснил, почему Усик разорвал отношения с Красюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
Известно, почему Усик разорвал отношения с промоутером Красюком
24.06.2025, 08:24 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Украины устроил кадровую чистку. Ушли 4 игрока
25.06.2025, 07:23
Футзал
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 1
Футбол
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне стыдно это делать, но у меня нет выбора»
25.06.2025, 16:23 1
Футбол
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
25.06.2025, 14:01
Футбол
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
Клубный ЧМ-2025. Сетка плей-офф: уже определено 4 пары 1/8 финала
25.06.2025, 07:23 1
Футбол
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
ДОННАРУММА: «Он невероятный. Это лучший игрок в мире»
24.06.2025, 10:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем