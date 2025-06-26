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  4. «Наконец-то мы вернулись в элиту». Украинский игрок бьет в Польше рекорды
Польша
26 июня 2025, 09:04 |
1412
0

«Наконец-то мы вернулись в элиту». Украинский игрок бьет в Польше рекорды

Защитник Артем Путивцев выступает за «Термалицу» уже на протяжении девяти сезонов

26 июня 2025, 09:04 |
1412
0
«Наконец-то мы вернулись в элиту». Украинский игрок бьет в Польше рекорды
ФК Термалица. Артем Путивцев (справа)

Артем Путивцев, который имеет в своем активе одну игру за сборную Украины, перебрался в Польшу в 2016 году. С тех пор защитник защищает цвета только одной команды – «Брук-Бет Термалицы» из Нецеча. Наверное, таких примеров нет, по крайней мере, сложно припомнить, чтобы украинский футболист был настолько предан одному иностранному клубу.

Позвонить Путивцеву у корреспондента Sport.ua была как минимум одна причина. Его команда, спустя три года вернулась в Экстраклассу.

– Артем, тебя можно поздравить с возвращением «Термалицы» в высший дивизион?
– Да (улыбается). Спасибо. Наконец-то после трех лет отсутствия мы вернулись в элиту польского футбола.

– Какие причины этому поспособствовали?
– В первую очередь, я это связываю с приходом амбициозного тренера Марцина Брожа, который имеет хороший опыт работы в сборной Польши U-20. К тому же у нас подобрался хороший коллектив. Было много футболистов, ранее выступавших в Экстраклассе, плюс талантливая молодежь. Все это дало нужный результат.

– Финансирование увеличилось?
– По ходу сезона, нет. Но с выходом в высшую лигу, думаю, это произойдет, поскольку будут приглашаться опытные исполнители.

– А какой бюджет «Термалицы»?
– Знал бы, сказал. Дело в том, что в большинстве своем в Польше клуб финансирует город. А у нас частные хозяева, поэтому конкретных цифр я не знаю.

– На будущий сезон, какие будут стоять цели у команды?
– Предметного разговора еще не было. Но в любом случае, не хочется на один год заходить в высшую лигу. Не для этого было потрачено столько сил, чтобы туда вернуться.

– В Польше ты выступаешь уже девять лет. Эта страна стала для тебя родной?
– Я не могу так сказать. Родной для меня всегда будет Украина. Понятно, что здесь я привык, все знаю, меня знают, поэтому есть определенный комфорт.

– Осенью 2021 года ты получил польское гражданство. Какие привилегии это тебе дает?
– В принципе, ничего особенного. Просто я не числюсь в «Термалице» легионером.

– А в быту, какие в этом плюсы?
– Та тоже, особо, никаких. Разве что легче ездить по Европе.

– За «Термалицу» ты провел 264 матча. Ты уже рекордсмен команды?
– Да. Уже давно (улыбается).

– Руководство клуба это как-то отметило?
– Два года назад отмечалось столетие клуба. Так вот, фанаты и руководители клуба выбирали символическую сборную всех времен. Попал в эту команду и я. Было очень приятно.

– Приз вручили?
– Вручили именную футболку и статуэтку. Формальность, но эта награда ценна для меня.

– С 2022 года за «Термалицу» выступает два украинца – Андрей Домбровский и Тарас Завийский. Ими в клубе довольны?
– Тараса уже не будет в команде, так как с ним не продлили соглашение. А вот по Андрею еще ситуация не ясна, поскольку в конце первого круга он получил серьезную травму колена и пока восстанавливается, но в тоже время по нему ведутся переговоры.

– Сколько жителей проживает в Нецече?
– Порядка 700 человек. Отмечу, что команда базируется в Нециче, хотя футболисты, кроме главного тренера, проживают в 25-ти километрах, в городе Тарнув.

– Ваш стадион вмещает 5 000 зрителей. Откуда болельщики съезжаются?
– Здесь густонаселенный район. Рядом с Нецечей много деревень, приезжают фаны и из Тарнува. Так что без поддержки мы не остаемся (улыбается).

– Беженцы из Украины есть?
– Да, конечно. Многие даже работает. На улице намного чаще стал слышать родной язык.

– В Польше единогласно поддерживают Украину после вторжения россии?
– Поддерживают, но не так уже сильно, как это было в первый или второй год войны.

– Тебе в этом году исполнится 37. Гвоздь для бутсов в стену еще не забил?
– Нет (смеется). Еще есть силы и амбиции поиграть. Хотя, конечно, порой задумываюсь о будущем, но пока еще хочу помочь команде.

– Кем себя видишь после окончания карьеры?
– В любом случае я хотел бы остаться в футболе. Тренером буду или, скажем, селекционером, покажет время.

– Дальнейшую жизнь связываешь с Польшей?
– Посмотрим, сейчас не могу ничего сказать. Я сам родом из Харькова, хотя мы знаем, какая там сейчас ситуация. Поживем-увидим.

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Артем Путивцев Брук-Бет Термалица Тарас Завийский Андрей Домбровский статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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