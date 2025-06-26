«Есть еще силы». Путивцев – о завершении карьеры и планах на будущее

Украинский защитник «Брук-Бет Термалица» эксклюзивно для Sport.ua Артем Путивцев прокомментировал планы на будущее:

– Тебе в этом году исполнится 37. Гвоздь для бутсов в стену еще не забил?

– Нет (смеется). Еще есть силы и амбиции поиграть. Хотя, конечно, порой задумываюсь о будущем, но пока еще хочу помочь команде.

– Кем себя видишь после окончания карьеры?

– В любом случае я хотел бы остаться в футболе. Тренером буду или, скажем, селекционером, покажет время.

– Дальнейшую жизнь связываешь с Польшей?

– Посмотрим, сейчас не могу ничего сказать. Я сам родом из Харькова, хотя мы знаем, какая там сейчас ситуация. Поживем-увидим.