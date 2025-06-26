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Польша
26 июня 2025, 13:02 | Обновлено 26 июня 2025, 13:03
91
0

«Есть еще силы». Путивцев – о завершении карьеры и планах на будущее

Украинский защитник не планирует завершать карьеру

26 июня 2025, 13:02 | Обновлено 26 июня 2025, 13:03
91
0
«Есть еще силы». Путивцев – о завершении карьеры и планах на будущее
ФК Брук-Бет Термалика. Артем Путивцев

Украинский защитник «Брук-Бет Термалица» эксклюзивно для Sport.ua Артем Путивцев прокомментировал планы на будущее:

– Тебе в этом году исполнится 37. Гвоздь для бутсов в стену еще не забил?
– Нет (смеется). Еще есть силы и амбиции поиграть. Хотя, конечно, порой задумываюсь о будущем, но пока еще хочу помочь команде.

– Кем себя видишь после окончания карьеры?
– В любом случае я хотел бы остаться в футболе. Тренером буду или, скажем, селекционером, покажет время.

– Дальнейшую жизнь связываешь с Польшей?
– Посмотрим, сейчас не могу ничего сказать. Я сам родом из Харькова, хотя мы знаем, какая там сейчас ситуация. Поживем-увидим.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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