ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции продлил контракт с клубом Серии А
Флориан Товен останется в «Удинезе»
32-летний французский футболист Флориан Товен заключил новый контракт с итальянским клубом «Удинезе».
На официальном сайте клуба указано, что игрок продлил сотрудничество еще на один сезон – до 2026 года.
Флориан присоединился к «Удинезе» зимой 2023 года и за это время провел в составе клуба 73 матча, оформив 15 голов и 10 ассистов.
Ранее Товен выступал за национальную сборную Франции, с которой нападающий в 2018 году выиграл чемпионат мира. В футболке собственной сборной Флориан отыграл 10 поединков (1 гол и 1 ассист).
✍️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ pic.twitter.com/o878vRKBDf— Udinese Calcio (@Udinese_1896) June 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Чемпиону мира из Украины помогают три боксера с африканскими корнями