ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции продлил контракт с клубом Серии А

32-летний французский футболист Флориан Товен заключил новый контракт с итальянским клубом «Удинезе».

На официальном сайте клуба указано, что игрок продлил сотрудничество еще на один сезон – до 2026 года.

Флориан присоединился к «Удинезе» зимой 2023 года и за это время провел в составе клуба 73 матча, оформив 15 голов и 10 ассистов.

Ранее Товен выступал за национальную сборную Франции, с которой нападающий в 2018 году выиграл чемпионат мира. В футболке собственной сборной Флориан отыграл 10 поединков (1 гол и 1 ассист).