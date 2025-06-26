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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции продлил контракт с клубом Серии А
Италия
26 июня 2025, 08:31 |
207
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции продлил контракт с клубом Серии А

Флориан Товен останется в «Удинезе»

26 июня 2025, 08:31 |
207
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции продлил контракт с клубом Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Товен

32-летний французский футболист Флориан Товен заключил новый контракт с итальянским клубом «Удинезе».

На официальном сайте клуба указано, что игрок продлил сотрудничество еще на один сезон – до 2026 года.

Флориан присоединился к «Удинезе» зимой 2023 года и за это время провел в составе клуба 73 матча, оформив 15 голов и 10 ассистов.

Ранее Товен выступал за национальную сборную Франции, с которой нападающий в 2018 году выиграл чемпионат мира. В футболке собственной сборной Флориан отыграл 10 поединков (1 гол и 1 ассист).

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Флориан Товен Удинезе чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Удинезе
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