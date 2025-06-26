Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Истборне
25 июня Даяна прошла Франческу Джонс во втором раунде травяных соревнований WTA 250
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Франческой Джонс в матче 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне:
«Это был приятный матч, впервые в жизни я выполнила underarm serve, и это был эйс.
Я получаю удовольствие от игры на траве, получаю удовольствие от того, что я здесь. Это не первые мои выступления в Истборне, я действительно очень люблю этот турнир. Я «люблю» ветер, слава Богу, он был не такой сильный. Думаю, это хороший старт для меня на траве, я действительно с удовольствием играю.
В чем разница между кортами здесь и в Ноттингеме? Я не почувствовала особой разницы, для меня трава одинаковая. Матчевые и тренировочные корты – здесь есть разница.
Как я буду готовиться к следующему матчу завтра? Еда, массаж, сон, йога».
В четвертьфинале Истборна Ястремская поборется против Александры Эалы.
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