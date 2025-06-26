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WTA
26 июня 2025, 02:39 |
58
0

Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Истборне

25 июня Даяна прошла Франческу Джонс во втором раунде травяных соревнований WTA 250

26 июня 2025, 02:39 |
58
0
Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Франческой Джонс в матче 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне:

«Это был приятный матч, впервые в жизни я выполнила underarm serve, и это был эйс.

Я получаю удовольствие от игры на траве, получаю удовольствие от того, что я здесь. Это не первые мои выступления в Истборне, я действительно очень люблю этот турнир. Я «люблю» ветер, слава Богу, он был не такой сильный. Думаю, это хороший старт для меня на траве, я действительно с удовольствием играю.

В чем разница между кортами здесь и в Ноттингеме? Я не почувствовала особой разницы, для меня трава одинаковая. Матчевые и тренировочные корты – здесь есть разница.

Как я буду готовиться к следующему матчу завтра? Еда, массаж, сон, йога».

В четвертьфинале Истборна Ястремская поборется против Александры Эалы.

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Даяна Ястремская Франческа Джонс WTA Истборн
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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