Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс
WTA
26 июня 2025, 01:31 |
184
0

ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс

25 июня Даяна переиграла Франческу Джонс в матче 1/8 финала турнира WTA 250 в Истборне

26 июня 2025, 01:31 |
184
0
ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) переиграла Франческу Джонс (WTA 125) в матче 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинка одержала победу со счетом 6:2, 6:1 за 1 час и 10 минут. В седьмом гейме второй партии Ястремская отыграла три брейк-поинта с 0:40.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первый брейк-поинт Даяна спасла достаточно эффектно. Третья ракетка Украины подала с руки и сделала эйс. Ястремская впервые в карьере оформила under arm serve.

В четвертьфинале Истборна Ястремская встретится с Александрой Эалой (Филиппины, WTA 74). Ранее соперницы ни разу не играли между собой.

ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс

По теме:
Ястремская разгромила британку и вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Травма Остапенко. С кем может сыграть Ястремская в четвертьфинале Истборна?
Даяна Ястремская – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео Даяна Ястремская Франческа Джонс WTA Истборн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Футбол | 25 июня 2025, 14:01 0
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира
Нойер отреагировал на перфоманс Трубина в матче Клубного чемпионата мира

Украинский голкипер помог «Бенфике» одолеть немецкую «Баварию»

Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Футбол | 25 июня 2025, 01:24 0
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ
Серьезно? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Бавария на КЧМ

24 июня орлы переиграли мюнхенцев со счетом 1:0 в последнем, третьем туре группы С

Киченок и Мелихар не сумели выйти в полуфинал Бад-Хомбурга, упустив матчбол
Теннис | 25.06.2025, 18:05
Киченок и Мелихар не сумели выйти в полуфинал Бад-Хомбурга, упустив матчбол
Киченок и Мелихар не сумели выйти в полуфинал Бад-Хомбурга, упустив матчбол
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Футбол | 25.06.2025, 07:47
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Зинченко выбрал клуб, ради которого уйдет из Арсенала. Он пойдет на жертвы
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Бокс | 25.06.2025, 23:31
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Это мне говорит тот, кто ходит с охраной?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 3
Бокс
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
24.06.2025, 00:50 6
Футбол
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
Полуфиналистка Ролан Гаррос вылетела из Уимблдона в первом раунде отбора
24.06.2025, 15:44 8
Теннис
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
ФОТО. Мудрик сменил аватарку в Instagram. Это месседж всему миру
24.06.2025, 03:07 34
Футбол
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
24.06.2025, 07:30 2
Футбол
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
Украина проиграла олимпийским чемпионам в Лиге наций
25.06.2025, 14:15 12
Волейбол
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
Украинский клуб принял решение заявиться в Балтийскую хоккейную лигу
24.06.2025, 15:50 1
Хоккей
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем