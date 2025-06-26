25 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 42) переиграла Франческу Джонс (WTA 125) в матче 1/8 финала травяного турнира WTA 250 в Истборне, Великобритания.

Украинка одержала победу со счетом 6:2, 6:1 за 1 час и 10 минут. В седьмом гейме второй партии Ястремская отыграла три брейк-поинта с 0:40.

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Первый брейк-поинт Даяна спасла достаточно эффектно. Третья ракетка Украины подала с руки и сделала эйс. Ястремская впервые в карьере оформила under arm serve.

В четвертьфинале Истборна Ястремская встретится с Александрой Эалой (Филиппины, WTA 74). Ранее соперницы ни разу не играли между собой.

ВИДЕО. Ястремская впервые в карьере подала с руки и сделала эйс