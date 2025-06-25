Киченок и Мелихар не сумели выйти в полуфинал Бад-Хомбурга, упустив матчбол

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) в трех сетах уступили тандему Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова за 1 час и 50 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, 1/4 финала

Надежда Киченок (Украина) / Николь Мелихар (США) – Го Ханьюй (Китай) / Александра Панова – 6:4, 6:7 (2:7), [10:12]

На супертай-брейке Киченок и Мелихар отыгрались с 5:8, спасли матчбол при 8:9, но не сумели реализовать свой матч-поинт при 10:9 на подаче, отдав три поинта подряд.

Надежда и Николь впервые провели совместные соревнования. В первом раунде украинско-американская пара прошла третьих сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схюрс.

В полуфинале пятисотника Го Ханьюй и Панова поборются против Сюй Ифань и У Фансень.

Украину в Бад-Хомбурге продолжит представлять Людмила Киченок, которая вместе с Эллен Перес пробилась в полуфинал и сыграет против Тимеи Бабош и Луизы Стафани.

Надежда Киченок на следующей неделе выступит на Уимблдоне в одном тандеме с Юлией Стародубцевой.