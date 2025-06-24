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WTA
24 июня 2025, 19:55 | Обновлено 24 июня 2025, 20:01
952
2

Людмила Киченок с камбеком пробилась в полуфинал пятисотника в Бад-Хомбурге

Украинка и Эллен Перес во втором раунде одолели Чан Хао-Чин и Клару Таусон

24 июня 2025, 19:55 | Обновлено 24 июня 2025, 20:01
952
2
Людмила Киченок с камбеком пробилась в полуфинал пятисотника в Бад-Хомбурге
Instagram. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Клара Таусон (Дания) за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, 1/4 финала

Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Клара Таусон (Дания) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [2] – 6:4, 4:6, [7:10]

Во второй партии Людмила и Эллен уступали 2:4 с одним брейком, но взяли четыре гейма подряд, перевели игру на супертай-брейк, где и одержали победу.

В полуфинале пятисотника Киченок и Перес, которые проводят первые совместные соревнования, поборются либо против Ульрикке Эйкери и Макото Ниномии, либо против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

На старте турнира Людмила и Эллен переиграли Изабель Хаверлаг и Ингрид Гамарру Мартинс. На следующей неделе украинско-австралийский дуэт выступит на Уимблдоне-2025.

Помимо Людмилы, Украину в парном разряде Бад-Хомбурга также представляет ее сестра Надежда. 24 июня Надежда Киченок вместе с Николь Мелихар выбили третьих сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схюрс.

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Н. Киченок / Мелихар – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Эллен Перес Чан Хао-Чин Клара Таусон WTA Бад-Хомбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Трегубов Дмитро
Людмила, здається, других сіяних вибила, але у статі увагу не акцентовано
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