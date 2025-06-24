Людмила Киченок с камбеком пробилась в полуфинал пятисотника в Бад-Хомбурге

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Клара Таусон (Дания) за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, 1/4 финала

Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Клара Таусон (Дания) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [2] – 6:4, 4:6, [7:10]

Во второй партии Людмила и Эллен уступали 2:4 с одним брейком, но взяли четыре гейма подряд, перевели игру на супертай-брейк, где и одержали победу.

В полуфинале пятисотника Киченок и Перес, которые проводят первые совместные соревнования, поборются либо против Ульрикке Эйкери и Макото Ниномии, либо против Тимеи Бабош и Луизы Стефани.

На старте турнира Людмила и Эллен переиграли Изабель Хаверлаг и Ингрид Гамарру Мартинс. На следующей неделе украинско-австралийский дуэт выступит на Уимблдоне-2025.

Помимо Людмилы, Украину в парном разряде Бад-Хомбурга также представляет ее сестра Надежда. 24 июня Надежда Киченок вместе с Николь Мелихар выбили третьих сеяных Эйжу Мухаммад и Деми Схюрс.