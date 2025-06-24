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WTA
24 июня 2025, 17:40 | Обновлено 24 июня 2025, 17:42
404
0

Надежда Киченок с новой напарницей выбила третьих сеяных из Бад-Хомбурга

Украинка и Николь Мелихар в трех сетах одолели тандем Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс

24 июня 2025, 17:40 | Обновлено 24 июня 2025, 17:42
404
0
Надежда Киченок с новой напарницей выбила третьих сеяных из Бад-Хомбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

В первом раунде украинка и ее напарница Николь Мелихар (США) в двух сетах переиграли третий сеяный тандем Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 46 минут.

WTA 500 Бад-Хомбург. Пары. Трава, 1/8 финала

Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [3] – Надежда Киченок (Украина) / Николь Мелихар (США) – 6:4, 5:7, [6:10]

Во второй партии Надежда и Николь отыгрались со счета 0:3, когда уступали с двумя брейками. А на супертай-брейке с 5:6 выиграли пять поинтов подряд.

Киченок и Мелихар впервые играют в одной паре. Их следующими соперницами будут Го Ханью и Александра Панова.

Днем ранее в четвертьфинал парного разряда Бад-Хомбурга также пробилась сестры Надежды Людмила, которая выступает в одном дуэте с Эллен Перес.

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Надежда Киченок Николь Мелихар Эйжа Мухаммад Деми Схюрс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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