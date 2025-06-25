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  4. 6 спаррингов. Левый Берег назвал имена соперников на летний сбор
Украина. Первая лига
25 июня 2025, 14:03 | Обновлено 25 июня 2025, 14:24
172
1

6 спаррингов. Левый Берег назвал имена соперников на летний сбор

«Аисты» сыграют исключительно с представителями чемпионата Украины

25 июня 2025, 14:03 | Обновлено 25 июня 2025, 14:24
172
1
6 спаррингов. Левый Берег назвал имена соперников на летний сбор
Getty Images/Global Images Ukraine

Столичный клуб «Левый Берег», выбывший из Украинской Премьер-лиги, определился с перечнем соперников на летнее межсезонье.

Во время сборов в Украине «аисты» проведут шесть поединков с представителями чемпионата Украины.

Первый матч «Левого Берега» под руководством Андрея Гаврюшова состоится уже в июне, 28 числа. Соперником клуба станет винницкая «Нива».

Имя шестого оппонента «аисты» представят немного позже.

Список соперников «Левого Берега» на летних сборах:

  • 28.06.25 – «Нива» (Винница)
  • 05.07.25 – «Чернигов»
  • 11.07.25 – «Колос» (Ковалевка)
  • 18.07.25 – «Кудровка»
  • 20.07.25 – «Виктория» (Сумы)

Пока известно, что все поединки «Левый Берег» будет проводить на своей арене, кроме матча с «Колосом».

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Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Андрей Гаврюшов
Андрей Витренко Источник: ФК Левый Берег
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