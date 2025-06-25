6 спаррингов. Левый Берег назвал имена соперников на летний сбор

Столичный клуб «Левый Берег», выбывший из Украинской Премьер-лиги, определился с перечнем соперников на летнее межсезонье.

Во время сборов в Украине «аисты» проведут шесть поединков с представителями чемпионата Украины.

Первый матч «Левого Берега» под руководством Андрея Гаврюшова состоится уже в июне, 28 числа. Соперником клуба станет винницкая «Нива».

Имя шестого оппонента «аисты» представят немного позже.

Список соперников «Левого Берега» на летних сборах:

28.06.25 – «Нива» (Винница)

05.07.25 – «Чернигов»

11.07.25 – «Колос» (Ковалевка)

18.07.25 – «Кудровка»

20.07.25 – «Виктория» (Сумы)

Пока известно, что все поединки «Левый Берег» будет проводить на своей арене, кроме матча с «Колосом».