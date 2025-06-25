Изменение планов. Заря проведет спарринг с румынским клубом

У «Зари» изменился соперник в первом контрольном матче на летних сборах.

Луганская «Заря» к старту нового сезона УПЛ готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. В график контрольных матчей пришлось внести коррективы.

Первый спарринг на летних сборах «Заря» планировала провести с клубом «Ноа». Но вместо этого подопечные Виктора Скрипника сыграют с румынским клубом «Петролул».

Игра с представителем чемпионата Румынии состоится 28 июня. Прошлый сезон «Петролул» завершил на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Румынии.

Известен и еще один соперник «Зари». Это будет чемпион первой лиги Венгрии – клуб «Кишварда». В сезоне 2025/26 команда будет играть в высшей лиге своей страны. Поединок запланирован на 2 июля.