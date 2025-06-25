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Украина. Премьер лига
25 июня 2025, 13:56 | Обновлено 25 июня 2025, 15:04
149
0

Изменение планов. Заря проведет спарринг с румынским клубом

В «Заре» сменился соперник в первом контрольном матче на летнем сборе

25 июня 2025, 13:56 | Обновлено 25 июня 2025, 15:04
149
0
Изменение планов. Заря проведет спарринг с румынским клубом
ФК Заря

У «Зари» изменился соперник в первом контрольном матче на летних сборах.

Луганская «Заря» к старту нового сезона УПЛ готовится на учебно-тренировочных сборах в Словении. В график контрольных матчей пришлось внести коррективы.

Первый спарринг на летних сборах «Заря» планировала провести с клубом «Ноа». Но вместо этого подопечные Виктора Скрипника сыграют с румынским клубом «Петролул».

Игра с представителем чемпионата Румынии состоится 28 июня. Прошлый сезон «Петролул» завершил на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Румынии.

Известен и еще один соперник «Зари». Это будет чемпион первой лиги Венгрии – клуб «Кишварда». В сезоне 2025/26 команда будет играть в высшей лиге своей страны. Поединок запланирован на 2 июля.

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учебно-тренировочные сборы Заря Луганск Виктор Скрипник контрольные матчи УПЛ Петролул Кишварда Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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