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  4. Виктор СКРИПНИК: «Рад, что удалось вернуться в «Зарю»
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 14:53 |
69
0

Виктор СКРИПНИК: «Рад, что удалось вернуться в «Зарю»

Главный тренер «Зари» рассказал о перспективах команды в новом сезоне

24 июня 2025, 14:53 |
69
0
Виктор СКРИПНИК: «Рад, что удалось вернуться в «Зарю»
ФК Заря. Виктор Скрипник

«Заря» продолжает подготовку к сезону на учебно-тренировочных сборах в Словении. Команда работает под руководством главного тренера Виктора Скрипника. Специалист ранее уже работал с «Зарей» и рад возвращению в клуб.

– Во-первых, поздравляем вас с возвращением в «Зарю».

– Спасибо, эмоции исключительно положительные. Можно сказать – пришел к себе домой. «Заря» – это первая команда в Украине, которую я тренировал. Она всегда была в моем сердце. У человека, который какой-то определенный период времени был в клубе, всегда остается часть этого клуба. Постоянно следил за «черно-белыми». У меня были и другие команды, и я также слежу за ними, но «Заря» есть «Заря». Это то время, когда со мной познакомились в стране. Знал, куда иду, меня здесь также знают, поэтому рад, что получилось вернуться в команду.

– Насколько велик потенциал этой «Зари»?

– Когда команда хорошо играет против лидеров, отбирает очки у «Шахтера», «Динамо», обыгрывает клубы, которые борются за еврокубки, а потом теряет зачетные очки там, где все думают, что «Заря» должна побеждать – это говорит о психологии.

Можно сделать выводы, что наши футболисты умеют играть и побеждать. Моя задача раскрыть этот потенциал, найти стабильность. Все начинается с головы. Повторюсь – это вопрос также психологии. Мы провели первую тренировку. Я доволен тем, как она прошла. Желание есть, а это самое главное, потому что, когда нет желания у игроков – не поможет ни один тренер.

– На ваш взгляд, какая позиция требует усиления прямо сейчас?

– В целом, команда у нас неплохая. Но всегда любой клуб улучшается. И «Барселона» хочет улучшаться, и ПСЖ, и другие. «Заря» такая же. Стараемся усилить позиции для конкуренции. Подписали центрального защитника Янича, который создаст конкуренцию и Джордану, и Башичу, и Эскинье. Брать кого-то еще нет смысла. Нужно, если и брать, то исключительно на усиление. Для этого и есть тренировки, после которых можно сесть тренерским штабом, подумать и принять верное решение.

– Некоторые «эксперты» говорят, что дважды в одну реку не войти. Что можно им сказать?

– Если приводить примеры, то можно найти их кучу, когда и тренер, и игрок возвращаются по 3-4 раза в команду. Например, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти и другие. В этом нет ничего плохого. Не думаю, что этим мы переписываем какую-то футбольную историю. Это повседневная жизнь. Все сложилось именно так, как надо, и я этому рад. Надеюсь принести пользу «Заре».

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учебно-тренировочные сборы Заря Луганск Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: ФК Заря Луганск
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