Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скрипник намерен забрать в Зарю футболиста, который был капитаном в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 11:47 |
1538
0

Скрипник намерен забрать в Зарю футболиста, который был капитаном в УПЛ

Главный тренер луганского коллектива заинтересован в услугах Руслана Степанюка

23 июня 2025, 11:47 |
1538
0
Скрипник намерен забрать в Зарю футболиста, который был капитаном в УПЛ
НК Верес Ровно. Руслан Степанюк

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник намерен усилить состав клуба опытным футболистом, с котором работал ранее.

Наставник заинтересован в сотрудничестве с экс-форвардом ровенского «Вереса» Русланом Степанюком, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Скрипник пересекался с игроком, когда тренировал полтавскую «Ворсклу», поэтому хорошо знает сильные стороны опытного форварда. По информации источника, тренер примет окончательное решение после разговора с руководством.

Кроме того, главный тренер луганского коллектива на сборах в Словении оценит перспективы другого форварда – Филиппа Будковского.

В составе «Вереса» Степанюк в сезоне 2024/25 сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В 24 поединках форвард выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Ранее была информация об интересе к футболисту со стороны «Александрии» и «Карпат», но эти слухи не потвердились.

По теме:
Алонсо требует нового защитника после ошибки Асенсио. Уже есть кандидат
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
Барселона определилась с футболистом, который не нужен каталонскому клубу
Заря Луганск Верес Ровно Руслан Степанюк Виктор Скрипник ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Футбол | 23 июня 2025, 10:57 15
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока

Футболисты пройдут медосмотр и проведут неделю на клубной базе в Конча-Заспе

Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 23 июня 2025, 12:01 0
Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 23 июня и начнется в 22:00 по Киеву

Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Теннис | 22.06.2025, 20:25
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Теннис | 22.06.2025, 17:20
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Другие виды | 22.06.2025, 20:12
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Левченко взяла золото в прыжках в высоту в Варшаве. Не было побед 2 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
21.06.2025, 16:58 4
Теннис
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 3
Футбол
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 15
Футбол
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
21.06.2025, 14:32 13
Теннис
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем