Скрипник намерен забрать в Зарю футболиста, который был капитаном в УПЛ
Главный тренер луганского коллектива заинтересован в услугах Руслана Степанюка
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник намерен усилить состав клуба опытным футболистом, с котором работал ранее.
Наставник заинтересован в сотрудничестве с экс-форвардом ровенского «Вереса» Русланом Степанюком, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.
Скрипник пересекался с игроком, когда тренировал полтавскую «Ворсклу», поэтому хорошо знает сильные стороны опытного форварда. По информации источника, тренер примет окончательное решение после разговора с руководством.
Кроме того, главный тренер луганского коллектива на сборах в Словении оценит перспективы другого форварда – Филиппа Будковского.
В составе «Вереса» Степанюк в сезоне 2024/25 сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В 24 поединках форвард выводил команду на поле с капитанской повязкой.
Ранее была информация об интересе к футболисту со стороны «Александрии» и «Карпат», но эти слухи не потвердились.
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