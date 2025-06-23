Скрипник намерен забрать в Зарю футболиста, который был капитаном в УПЛ

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник намерен усилить состав клуба опытным футболистом, с котором работал ранее.

Наставник заинтересован в сотрудничестве с экс-форвардом ровенского «Вереса» Русланом Степанюком, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Скрипник пересекался с игроком, когда тренировал полтавскую «Ворсклу», поэтому хорошо знает сильные стороны опытного форварда. По информации источника, тренер примет окончательное решение после разговора с руководством.

Кроме того, главный тренер луганского коллектива на сборах в Словении оценит перспективы другого форварда – Филиппа Будковского.

В составе «Вереса» Степанюк в сезоне 2024/25 сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В 24 поединках форвард выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Ранее была информация об интересе к футболисту со стороны «Александрии» и «Карпат», но эти слухи не потвердились.