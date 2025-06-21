Замена Филиппову. Александрия подпишет экс-капитана клуба Премьер-лиги

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – определилась с футболистом, который заменит лучшего бомбардира сезона 2024/25 Александра Филиппова.

Накануне стало известно, что «горожане» прекратили сотрудничество с 32-летним футболистом по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что Филиппов перейдет в состав житомирского «Полесья».

По информации источника, «Александрия» подпишет контракт с 33-летним Русланом Степанюком, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Опытный футболист в прошлом сезоне был капитаном ровенского «Вереса», но после завершения чемпионата попросил руководство о расторжении контракта.

В составе «Вереса» Степанюк в сезоне 2024/25 сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В 24 поединках форвард выводил команду на поле с капитанской повязкой.