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  4. Замена Филиппову. Александрия подпишет экс-капитана клуба Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 13:41 |
187
0

Замена Филиппову. Александрия подпишет экс-капитана клуба Премьер-лиги

Состав «горожан» усилит опытный форвард Руслан Степанюк

21 июня 2025, 13:41 |
187
0
Замена Филиппову. Александрия подпишет экс-капитана клуба Премьер-лиги
НК Верес Ровно. Руслан Степанюк

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – определилась с футболистом, который заменит лучшего бомбардира сезона 2024/25 Александра Филиппова.

Накануне стало известно, что «горожане» прекратили сотрудничество с 32-летним футболистом по обоюдному согласию сторон. Ожидается, что Филиппов перейдет в состав житомирского «Полесья».

По информации источника, «Александрия» подпишет контракт с 33-летним Русланом Степанюком, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.

Опытный футболист в прошлом сезоне был капитаном ровенского «Вереса», но после завершения чемпионата попросил руководство о расторжении контракта.

В составе «Вереса» Степанюк в сезоне 2024/25 сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. В 24 поединках форвард выводил команду на поле с капитанской повязкой.

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Верес Ровно Александрия Руслан Степанюк Александр Филиппов трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Титюк Источник: Telegram
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